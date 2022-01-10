الوصل الإماراتي يعلن رسميا تعاقده مع البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده رسميا مع المهاجم جيلبيرتو أوليفيرا في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف الموسم، بعد فسخ عقده مع نادي باهيا.

وكان النجم البرازيلي يحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري البرازيلي برصيد 15 هدفا.

وسيشارك اللاعب البالغ 32 عاما، في تدريبات الوصل، تمهيدا للدفع به في المباريات المقبلة، بدوري أدنوك للمحترفين، وقد يكون ظهوره الأول في مواجهة العين يوم الـ15 من يناير الجاري، في كأس رئيس الإمارات.

وانتهى عقد المهاجم البالغ عمره 32 عاما مع باهيا الذي دافع عن ألوانه لمدة أربعة مواسم، وخاض معه 189 مباراة سجل خلالها 83 هدفا، قبل أن ينتقل للوصل في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان تجديد عقد جيلبيرتو مع باهيا مستحيلا بعد هبوط النادي للدرجة الثانية، وقد صرح اللاعب عبر حسابه على إنستغرام قائلا في وداع ناديه ”شاركت في 189 مباراة بهذا القميص للدفاع عن ألوان باهيا خلال أربع سنوات وضعتني في تاريخ النادي وجعلته في مسيرتي للأبد. ليس لدي الكثير لأقوله عن ما يمثله باهيا في مسيرتي المهنية والأهم من ذلك، في قلبي. أردت فقط أن أقول شكرا.

”ممتن لكل من صفق لي وشجعني وأقدر كل الأوقات التي احتفلنا فيها معًا. لقد ساعدتني هذه الجماهير لأكون في أفضل حالاتي. هذا شيء سأحمله معي دائمًا أينما ذهبت. لكن بما أن كل شيء له نهاية، فقد حان الوقت لإنهاء هذه المرحلة. لسوء الحظ، لم نتمكن من منع هذا الموسم الأخير من أن ينتهي بالطريقة التي حدث بها وهذا يؤلمني بشدة“.

وأعلن باهيا، أخيرا رحيل 10 لاعبين عن النادي، بينهم رودريغينيو وكونتي ونينو بارايبا وأنديو راميريز.

ويحتل الوصل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفن برصيد 17 نقطة، بعد خوض 12 جولة.