ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الوحدة يتخطى النصر ويخطف الوصافة (فيديو)

حقق الوحدة الفوز على مضيفه النصر 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم، على ستاد آل مكتوم، في الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين.

استثمر الوحدة ركلة جزاء، ارتكبها كودجو جان، إثر مخالفة مع خليل إبراهيم، تصدى لتنفيذها فابيو مارتينيز، ليفتتح التسجيل للعنابي في الدقيقة 18، ويحتفل بخامس أهدافه في الدوري.

ونجح ”العميد“ في العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، مستفيداً من الضغط العالي على جبهة ”العنابي“، ليرسل المتألق تيجالي كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها البرتغالي توزي برأسية داخل الشباك في الدقيقة 36، رافعاً رصيده الشخصي إلى 8 أهداف، في صدارة قائمة هدافي فريقه في الدوري.

وعاد الوحدة للتقدم في الشوط الثاني، بعد هجمة منظمة، بدأها عمر خريبين باستلام مميز، ليمرر كرة استغلها جواو بيدرو بنجاح، بعد مجهود فردي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثاني، وبقي النصر ثامناً برصيد 18 نقطة.

الوحدة يحقق فوزاً ثميناً على النصر بنتيجة 2-1 ويصعد إلى المركز الثاني

شاهد أهداف المباراة#النصر_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/H5pdMssKhT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 9, 2022

تعادل الظفرة والعروبة في ذيل الدوري.

وفي مباراة أخرى تعادل الظفرة والعروبة 1-1 في نتيجة غير مفيدة للفريقين في ذيل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم البحريني علي مدن بهدف للعروبة في الدقيقة 67، وأدرك الظفرة التعادل بواسطة خالد الدرمكي قبل النهاية بثلاث دقائق.

وبقي العروبة في المركز 13 وقبل الأخير برصيد ثماني نقاط من 13 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن الظفرة صاحب المركز 12.

نهاية المباراة بتعادل العروبة والظفرة بهدف لكل فريق

شاهد الهدفين..#العروبة_الظفرة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/SKpP6kiSbK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 9, 2022

ويتصدر العين الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الشارقة الذي ألحق بالمتصدر أول هزيمة 2-صفر يوم السبت.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: