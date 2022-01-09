مباراة النصر والوحدة.. الحكم يحتسب ركلة جزاء وقبل التنفيذ يعود لتقنية الفيديو ثم يقرر إلغاءها (فيديو)

شهدت مباراة النصر مع الوحدة في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، لقطة غريبة عندما قرر الحكم احتساب ركلة جزاء للوحدة، وقبل لحظات من تنفيذها قرر مراجعة تقنية حكم الفيديو ”VAR“ ثم قرر إلغاءها.

وارتكب راشد محمد عمر مدافع النصر تدخلا على فابيو مارتينز لاعب الوحدة، داخل منطقة الجزاء، ليقرر حكم المباراة مباشرة احتساب ركلة جزاء للوحدة، في الدقيقة 74، مع إشهار البطاقة الصفراء في وجه راشد محمد عمر.

في لقطة مثيرة..

الحكم يحتسب ركلة جزاء للوحدة وقبل تنفيذها يعود إلى تقنية الفيديو ثم يلغيها وسط احتجاج وحداوي شاهد ما حدث في هذا المشهد #النصر_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/fDfTOC2wO4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 9, 2022

وتقدم المهاجم السوري عمر خريبين لتسديد ركلة الجزاء، قبل أن يقرر الحكم مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو ”VAR“ تراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء، كما ألغى البطاقة الصفراء على راشد محمد عمر، وسط احتجاج من جان الوحدة.

وظهر الغضب واضحًا على الفرنسي غريغوري دوفرينيس مدرب الوحدة قبل أن يخرج مطرودًا.

وتقدم فابيو مارتينز ضربة جزاء للوحدة في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، وتعادل أنطونيو خوسي بينيرو للنصر بهدف في الدقيقة 36، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من سيباستيان تيغالي.

وسجل جواو ماركوس ليما كانديدو هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 61، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الوحدة يحقق فوزاً ثميناً على النصر بنتيجة 2-1 ويصعد إلى المركز الثاني

شاهد أهداف المباراة#النصر_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/H5pdMssKhT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 9, 2022

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 24 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ويتأخر بـ6 نقاط عن العين صاحب الصدارة.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد النصر عند 18 نقطة في المركز السادس، وقد تكبد الفريق الخسارة الخامسة، مقابل الفوز 5 مرات، والتعادل 3 مرات.

تعادل العروبة مع الظفرة

وتعادل العروبة مع ضيفه الظفرة 1/1.

ورفع العروبة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، مقابل 10 نقاط للظفرة في المركز الثاني عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 66، سجل علي مدن، هدفًا للعروبة في الدقيقة 67، بتسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح خالد الدرمكي بتسجيل هدف التعادل للظفرة في الدقيقة 87.

ولم تشهد الدقائق القليلة التالية أي تعديل على النتيجة، والتي تصب في مصلحة فريق الإمارات، الذي يحتل المركز الرابع عشر الأخير، خاصة بعدما حقق فوزه الأول في دوري هذا الموسم، في الجولة الثالثة عشرة، ورفع رصيده إلى 5 نقاط.

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة الـ13، يوم الثلاثاء، حيث يلعب شباب الأهلي دبي مع خورفكان، والجزيرة مع الوصل.

وشهدت منافسات الجولة الـ13 خسارة العين أمام الشارقة 0/2، وفوز الإمارات على عجمان 1/0، وبني ياس 3/1 على اتحاد كلباء، وتعادل العروبة 1/1 مع الظفرة.