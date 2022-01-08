ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الشارقة يكبد العين أول هزائم الموسم ويرتقي للوصافة (فيديو)

حقق الشارقة الفوز على العين 2-صفر، في المباراة التي أقيمت، اليوم، على استاد الشارقة، في انطلاق الجولة الـ 13 لدوري أدنوك للمحترفين، ليكبد ”الملك“ الفريق العيناوي أول هزائم هذا الموسم.

وتقدم الشارقة برأسية لوكاس كايو، الذي سجل للمرة الرابعة في شباك فريقه السابق في الدوري، في الدقيقة 11.

ثم عزز الشارقة تقدمه سريعًا بهدف برازيلي آخر بواسطة لوان بيريرا، الذي استغل ارتباك مدافعي العين، ليخطف الكرة ويسجل منها في الدقيقة 18.

وبهذا الفوز رفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثاني مؤقتًا، وتجرع العين الخسارة الأولى هذا الموسم، الذي توقف رصيده عند 30 نقطة، وبقي في صدارة الترتيب.

وأكد الشارقة أنه متخصص بالأهداف المبكرة مؤخرًا ضد العين، حيث جاءت آخر 6 أهداف له أمامه في الشوط الأول، فيما سجل اللاعبون البرازيليون 16 هدفًا من آخر 20 هدفًا للشارقة في مرمى العين في الدوري.

#الشارقة يلحق الخسارة الأولى بفريق #العين هذا الموسم

فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة 13 والأخيرة بالدور الأول لمسابقة #دوري_أدنوك_للمحترفين#الشارقة_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/AwsTSFyJ1Y — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 8, 2022

بني ياس يحقق انتصاره الثاني على التوالي

حقق بني ياس انتصاره الثاني على التوالي في أدنوك للمحترفين، عندما تغلب على مضيفه اتحاد كلباء 3-1، ضمن الجولة الـ 13 للبطولة، ليؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة أمام اتحاد كلباء، بالفوز الثامن في 13 مباراة في الدوري.

وافتتح بني ياس التسجيل بعد دقيقتين من البداية بتسديدة من محمد الحمادي من عند حدود منطقة الجزاء نتيجة لتمركز خاطئ من مدافعي اتحاد كلباء.

وضاعف السويدي إيساك تيلين النتيجة بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 25.

وقلّص بينيل ملابا القادم من توجو الفارق بضربة رأس في الدقيقة 63، قبل أن يحرز ”الحمادي“ هدفه الشخصي الثاني، والثالث لبني ياس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

ورفع بني ياس رصيده إلى 18 نقطة من 13 مباراة في المركز السابع متقدمًا بفارق الأهداف عن اتحاد كلباء.

الإمارات يفوز لأول مرة

وفي مباراة أخرى حقق الإمارات انتصاره الأول في المسابقة بفوزه 1-صفر على مضيفه عجمان، اليوم السبت.

وسجل زكريا بولحية هدف الإمارات الوحيد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليقود فريقه لانتصاره الأول في 13 مباراة، لكنه ظل في ذيل الترتيب بخمس نقاط.

بينما تجمد رصيد عجمان عند 15 نقطة في المركز 11.

زكرياء بولحية يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلى مرمى عجمان ليتقدم الإمارات مبكراً#عجمان_الإمارات #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/ZH6OcXU42j — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 8, 2022

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: