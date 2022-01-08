التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد العين في دوري أدنوك للمحترفين

تشهد الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين مواجهة مثيرة بين الشارقة وضيفه العين في قمة مميزة ينتظرها عشاق الكرة الإماراتية.

وتقام اليوم السبت 3 مواجهات في الجولة الـ16 للدوري (ختام الدور الأول) تبدأ بلقاء اتحاد كلباء وبني ياس، كما يلعب في نفس التوقيت فريق عجمان مع ضيفه الإمارات، ثم يلتقي الشارقة ضيفه العين.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بلقاءي العروبة مع الظفرة، والنصر ضد الوحدة، ثم يلعب يوم الثلاثاء المقبل شباب الأهلي دبي ضد خورفكان، والجزيرة مع الوصل.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد العين في دوري أدنوك.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:30 اليوم السبت بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الشارقة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وأبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق حازم عبدالسلام.

وتنقل المباراة أيضا عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

قمة الجولة الـ13 🟣⚪️ الشارقة والزعيم "المتصدر" غداً في دوري أدنوك للمحترفين#نادي_العين#للزعماء_كلمة 🌟 pic.twitter.com/IDPAEq5YCi — نادي العين (@alainfcae) January 7, 2022

ترتيب الفريقين

يتصدر العين ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة.

وسجل العين 28 هدفا وتلقى 10 أهداف، ويملك الزعيم أقوى هجوم وثاني أقوى دفاع.

ويحتل الشارقة المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم.

وسجل الشارقة 20 هدفا وتلقى 19 هدفا في شباكه، ويعد التوغولي لابا كودجو هداف العين والدوري حتى الآن برصيد 14 هدفا، مقابل 6 أهداف سجلها الكونغولي بن مالانغو هداف الشارقة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 13 فبراير الماضي وفاز العين على الشارقة في عقر داره بنتيجة 2/1.

أسلحة الشارقة

يدخل الشارقة مباراة الليلة باحثا عن إيقاف تفوق العين الواضح هذا الموسم وهز صدارته بإلحاق الهزيمة الأولى بالزعيم.

وقال المدرب الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”أشكر جماهير الملك وكل المحبين على تلك المشاعر الطيبة ورسائل الدعم التي تلقيتها في الأيام الماضية.. بالتأكيد مواجهة العين صعبة وستكون حافلة بالإثارة والندية من قِبل الفريقين في ظل الأهمية والجماهيرية التي تحظى بها، وصدارة فريق العين مستحقة ومنطقية نظراً لثبات المستوى وتألق اللاعبين“.

وأضاف: ”نتعامل بإيجابية مع الظروف الصعبة للغيابات التي يشهدها الفريق، ففي كل فترة نفقد جهود أحد العناصر لكننا في الوقت ذاته نبذل جهدنا في تجهيز البدلاء الذين نضع الثقة بهم في تقديم الإضافة“.

الزعيم يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الشارقة #نادي_العين pic.twitter.com/RwDB8xW5hp — نادي العين (@alainfcae) January 7, 2022

ونجح كوزمين بخبراته الطويلة في تجنب الهزائم خلال اللقاءات السبع التي قاد خلالها الشارقة وحقق 4 انتصارات من بينها 3 مباريات متتالية في بداية مهمته.

وسبق أن قاد كوزمين فريق العين في الفترة من 2011 إلى 2013 وحقق لقب الدوري مرتين بجانب كأس السوبر الإماراتي.

ويغيب عن صفوف الشارقة اللاعب الكونغولي بن مالانغو هداف الفريق وأحمد الهاشمي للإصابة وشاهين عبدالرحمن للإيقاف، ويعتمد الشارقة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عادل الحوسني، وأمامه رباعي خط الدفاع خالد الظنحاني وسالم سلطان وجوستافو أليكس والحسن صالح.

ويقود خط الوسط ماجد راشد وبجواره لوان بيريرا وأمامهما أوتابيك شوكوروف، مع ثلاثي الهجوم كايو لوكاس وخالد باوزير وعبدالله غانم.

أوراق العين

يسعى العين بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبيروف لتحقيق فوز جديد وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري.

وقال ريبيروف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه لا يفكر سوى في اللقاء ولا يشغل باله بالغيابات التي يعاني منها الشارقة.

وأضاف: ”الشارقة فريق كبير ويملك لاعبين مميزين ويلعب بتركيز عالٍ وذاكرنا أبرز أوراقه ونجومه وهدفنا تحقيق الفوز“.

دانيلو: فضلت عرض العين على أندية أوروبية لأسباب منطقية.. أتطلع لدخول القائمة "الدولية" عبر بوابة "زعيم" الكرة الإماراتية 🌐 https://t.co/iakApvYQE7 #نادي_العين pic.twitter.com/8wrzgRMfgZ — نادي العين (@alainfcae) January 7, 2022

وتعاقد العين مع الكولومبي دانيلو أربوليدا لتدعيم خط دفاعه بعد إصابة التونسي ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المرجح أن يعتمد العين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد شاكر ورافائيل وسعيد جمعة وإيريك.

ويقود خط الوسط يحيى نادر وبجواره ناصر الشكيلي وكريستيان خوانكا وعلى الأطراف كايو كانيدو وبندر الأحبابي، مع المهاجم لابا كودجو.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن العين من الفرق التي تقدم موسما مميزا ولديها قوة هجومية ضاربة تتمثل في لابا كودجو موضحا أن هذا الموسم حتى الآن يشهد مستويات رائعة من العين.

وأكد أن الشارقة رغم غياباته فإنه يملك مدربا على أعلى مستوى من القدرات التكتيكية والخبرات الطويلة موضحا أن غياب بن مالانغو ضربة قاصمة ولكن الشارقة يلعب على أرضه وكل الاحتمالات واردة.