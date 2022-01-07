الجزيرة يسقط شباب الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس السوبر الإماراتي

توج فريق الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، يوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وشهد الشوط الأول تبادلا للهجمات بين الفريقين، ولكن لم ينجح أي من اللاعبين في الوصول لمرمى الآخر لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 64 نجح محمد جمعة عيد في وضع شباب الأهلي في المقدمة بعدما وضع الكرة بشكل رائع (لوب) من فوق حارس الجزيرة، لتسكن الشباك.

ولكن الجزيرة رفض أن تنتهي المباراة بهذه الطريقة، ليسجل عبدالله رمضان هدف التعادل في الدقيقة 88، بعدما تلقى عرضية متقنة من الجهة اليسرى قابلها بتصويبة أرضية رائعة سكنت شباك شباب الأهلي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وتذهب إلى ركلات الترجيح.

سجل للجزيرة في ركلات الترجيح، جواو فيكتور، وعبدالله ديابي، وأحمد فوزي، ومحمد جمال، وعبدالله إدريس.

بينما سجل لشباب الأهلي، أحمد نور الله، ويوسف جابر، ومحمد جمعة بينما أضاع عبدالله النقبي الكرة بتصويبها في القائم.

وشارك الجزيرة في مباراة السوبر الإماراتي بصفته بطلاً للدوري المحلي للمحترفين الموسم الماضي، أمام شباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس دولة الإمارات.

وتعد هذه المباراة ثاني لقاء في كأس السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي والجزيرة، حيث التقيا من قبل في نسخة 2016، التي أقيمت في مصر، وفاز بها الأول بنتيجة 2-1.

وكان شباب الأهلي قد دخل المباراة وهو متحفز لتعزيز الرقم القياسي في التتويج بالسوبر بحصوله على اللقب خمس مرات، في مواسم (2008-2009، 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017 و2020-2021).

أما الجزيرة فطموحه كان الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما تحقق اليوم، حيث لم يحالفه التوفيق في التتويج به في 4 مناسبات من قبل، حيث شارك في أعوام 2011 و2012 و2016 و2017، ولم يتمكن من إحراز اللقب فيها.

ويأتي في المركز الثاني في عدد الألقاب كل من العين والوحدة بعدد 3 ألقاب، حيث حقق العين اللقب في مواسم 2009-2010، و2012-2013، و2015-2016، والوحدة في مواسم 2011-2012، و2017 -2018، و2018-2019، فيما توج كل من الإمارات والشارقة باللقب مرة واحدة، في موسم 2010- 2011 للإمارات، وموسم 2019-2020 للشارقة.