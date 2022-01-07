التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي دبي في كأس السوبر الإماراتي

يستضيف ملعب (هزاع بن زايد) مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي في كأس السوبر الإماراتي.

وحقق الجزيرة في الموسم المنقضي لقب الدوري الإماراتي، بينما حصد شباب الأهلي دبي لقب كأس رئيس الدولة، ويدير المباراة الحكم الإماراتي سلطان المرزوقي.

📡 #كأس_السوبر_الإماراتي يبث حول العالم دعونا نتعرف على القنوات الناقلة للحدث الكبير #الإمارات_ملتقى_العالم pic.twitter.com/Tvgh8eo7hG — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) January 7, 2022

وتقام المباراة تحت طابع احتفالي وشعار (الإمارات ملتقى العالم) مع احتفال غنائي بجانب جوائز وهدايا للجماهير التي ستحضر المباراة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في بطولة كأس السوبر الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:45 و45 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، وقناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق محمد الشامسي.

وتنقل المباراة أيضا عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

📝المؤتمر الصحفي لـ #كأس_السوبر_الإماراتي

مارسيل كايزر مدرب الجزيرة: أثق في فريقي.. والسوبر الأول أهم أهدافي#الإمارات_ملتقى_العالم للتفاصيل: https://t.co/urexziCSSI pic.twitter.com/upxDxa1F6X — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) January 6, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

حقق شباب الأهلي دبي لقب كأس السوبر الإماراتي 5 مرات طوال تاريخه خلال 7 مشاركات في كأس السوبر.

ويخوض الجزيرة مباراة السوبر الإماراتي للمرة الخامسة ولم يسبق له تحقيق اللقب.

وفاز شباب الأهلي دبي في آخر مواجهة ضد الجزيرة بنتيجة 2/1 يوم 22 أكتوبر الماضي.

أسلحة الجزيرة

يدخل الجزيرة مواجهة السوبر باحثا عن تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه وكسر هذه العقدة التي لازمته خلال 4 مرات سابقة.

وتلقى الجزيرة ضربة قوية بعد تأكد غياب هدافه علي مبخوت بسبب الإصابة، ولكن المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة أكد في المؤتمر الصحفي أنه يتوقع مباراة ممتعة ومثيرة رغم توالي اللقاءات.

وأشار إلى أن فريقه لا يعاني أي ضغوط وسيلعب بقوة من أجل تحقيق لقب كأس السوبر، مؤكدا أنه يرغب في مفاجأة شباب الأهلي دبي.

ويعتمد الجزيرة على طريقة 3/4/3 بوجود حارس المرمى علي خصيف، وأمامه الثلاثي محمد ربيع وميلوس كوسانوفيتش ومحمد العطاس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وجواو فيكتور وعبدالله رمضان وسالم راشد، مع ثلاثي الهجوم عمر تراوري وعبدالله ديابي ودي أوليفيرا.

وقت كأس السوبر 🏆 🆚 شباب الأهلي

🏟 ملعب هزاع بن زايد

🏆 #كأس_السوبر_الإماراتي

⏰ 7:45 PM#فخر_أبوظبي 🤍🖤 pic.twitter.com/Fnccbvbe35 — نادي الجزيرة (@aljazirafc) January 7, 2022

أوراق شباب الأهلي دبي

يتسلح شباب الأهلي دبي بخبرة مدربه مهدي علي وقدرات وخبرات لاعبيه من أجل اقتناص لقب السوبر للمرة السادسة، وبالتالي يصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب بفض الشراكة مع العين.

وقال مهدي علي إن فريقه سبق أن واجه الجزيرة في بطولة الدوري، ويعلم تماما قدراته، وبالتالي فإن الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما البعض.

وأكد أن الهدوء والتركيز شرطان رئيسان للفوز بهذه المباراة، موضحا أنه واثق تماما في قدرات لاعبيه من أجل تحقيق هذا اللقب.

ويغيب عن شباب الأهلي دبي حمدان الكمالي للإصابة، بينما تحيط الشكوك بالجاهزية الكاملة للنجم عمر عبدالرحمن ”عموري“.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على طريقة 4/4/2 بوجود حارس المرمى ماجد ناصر، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد مرزوق وسالمين خميس وعبدالعزيز هيكل ووليد عباس.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره أحمد نورالله ومهدي قائدي ويحيى الغساني، مع ثنائي الهجوم محمد جمعة بيليه ويوري سيزار.

وقال شاكر عبدالفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباريات كأس السوبر الإماراتي مثل طابع مواجهات البطولة التي تتسم دائما بالحذر الشديد والتحفظ الدفاعي.

وأكد عبدالفتاح أن شباب الأهلي دبي يبدو أكثر خبرة بسبب مدربه مهدي علي، وتطور نتائج الفريق في الموسم الحالي بجانب وجود بعض العناصر المميزة، خاصة في خط الوسط وتحديدا مهدي قائدي.

وأشار إلى أن الجزيرة سيفتقد الكثير بغياب لاعبه وهدافه علي مبخوت، مؤكدا أن الفريق لديه لاعبون مهمون في خط الوسط يستطيعون فرض السيطرة والاستحواذ خاصة سيريرو، ولكن في النهاية تبقى الترجمة والفاعلية أهم عامل في المباراة.