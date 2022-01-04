العين يتأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية بفوز مثير على الوصل 4/3 (فيديو)

تأهل نادي العين إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على الوصل 4-3، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وجاءت انطلاقة المباراة مثيرة، بعدما نجح العين في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 5 بواسطة خوانكا، الذي نجح بترجمة جملة من التمريرات وصلت إلى جوناتاس سانتوس على الجهة اليسرى، ليرسل كرة حولها خوانكا مباشرة داخل المرمى مسجلًا الهدف الأول.

وعاد الوصل إلى المباراة قبل مرور ربع الساعة الأول، بفضل هدف عكسي لجوناتاس سانتوس، الذي حاول إبعاد كرة من ركلة ركنية ليسكنها الشباك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

ومنحت رأسية المدافع أدريلسون سيلفا الوصل أفضلية التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 19، مستفيدًا من عرضية راميرو بينتي على الجهة اليمنى.

وامتدت إثارة المباراة في الشوط الثاني، بعدما استثمر خوانكا كرة طولية من الحارس خالد عيسى، استحوذ عليها بمهارة في منطقة الجزاء، وعالجها بتسديدة مباشرة، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 53.

ولم يتأخر رد ”أصحاب الأرض“ كثيرًا، وأرسل علي صالح كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها المدافع عبدالله خميس برأسية سكنت شباك العين، ليعيد التقدم للوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 59، وهو الهدف الأول لمدافع الوصل في مسابقة ”كأس الرابطة“ خلال مباراته التاسعة.

وعوّض غوناتاس سانتوس لاعب العين هدفه ”العكسي“ في مرمى فريقه خلال الشوط الأول، بتسجيله هدف التعادل ”الثالث“ في الدقيقة 59، مستفيدًا من التمريرة البينية الذكية لزميله المتألق خوانكا.

وتحصل لابا كودغو على ركلة جزاء، بعد لحظات من مشاركته بديلًا لغوناتاس سانتوس، إثر عرقلة من عبدالله خميس داخل منطقة الجزاء، تصدى لتنفيذها اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 84.

وضرب العين موعدًا مع الجزيرة المتأهل بدوره إلى نصف النهائي على حساب اتحاد كلباء بمجموع المباراتين 5-4، بعد الفوز إيابًا 2-1، والتعادل 3-3 في مباراة الذهاب.