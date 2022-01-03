إصابة حبيب الفردان خلال مباراة الجزيرة واتحاد كلباء ونقله إلى المستشفى (فيديو)

تعرض حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع الجزيرة، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، حيث تم نقله إلى المستشفى.

ونزلت سيارة إسعاف إلى الملعب ليتم نقل حبيب الفردان إلى المستشفى في الدقيقة 75.

الجزيرة إلى نصف النهائي

وتأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين بعد فوزه 2/1 على اتحاد كلباء مستفيدا من تعادل الفريقين 3/3 في مباراة الذهاب على ملعب اتحاد كلباء.

وتقدم سلطان الأميري لاتحاد كلباء بهدف في الدقيقة 15 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها روبرت زولغ.

وأدرك عبدالله رمضان التعادل للجزيرة في الدقيقة 18 بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء فشل جمال إسماعيل جمال حارس اتحاد كلباء في صدها.

وارتكب جمال إسماعيل جمال حارس اتحاد كلباء خطأ فادحا؛ إذ فشل في الإمساك بكرة سهلة لتصل إلى برونو دي أوليفيرا الذي سدد في الدقيقة 32 ليتقدم الجزيرة 2/1.

وفي وقت لاحق، يلتقي عجمان مع شباب الأهلي دبي، علما أن شباب الأهلي دبي فاز 2/1 في مباراة الذهاب.

ويوم الثلاثاء، تستكمل مباريات ربع النهائي، حيث يلعب الوحدة مع النصر، والوصل مع العين، علما أن الوحدة تعادل سلبيا مع النصر في مباراة الذهاب، وتعادل العين 3/3 مع الوصل.