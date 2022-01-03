الجزيرة يهزم اتحاد كلباء ويتأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية (فيديو)

تأهل نادي الجزيرة إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الإثنين، بعد تغلبه 2/1 على ضيفه اتحاد كلباء.

ووضع سلطان الأميري اتحاد كلباء في المقدمة في الدقيقة 15 من ضربة رأسية مستغلا ركلة ركنية لعبها روبرت زولغ.

وتعادل عبدالله رمضان للجزيرة في الدقيقة 18 بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء فشل جمال إسماعيل جمال حارس اتحاد كلباء في صدها.

وارتكب جمال إسماعيل جمال حارس اتحاد كلباء خطأ فادحا بعدما فشل في الإمساك بكرة سهلة لتصل الكرة إلى برونو دي أوليفيرا الذي سدد في الدقيقة 32 ليتقدم الجزيرة 2/1.

وبات الجزيرة أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية على حساب اتحاد كلباء، بنتيجة إجمالية 5/4، حيث تعادلا 3/3 في مباراة الذهاب.

وفي وقت لاحق، يلتقي عجمان مع شباب الأهلي دبي، علما أن شباب الأهلي دبي فاز 2/1 في مباراة الذهاب.

وتستكمل مباريات ربع النهائي، يوم الثلاثاء، حيث يلعب الوحدة مع النصر، والوصل مع العين، علما أن الوحدة تعادل سلبيا مع النصر في مباراة الذهاب، وتعادل العين 3/3 مع الوصل.

ونال شباب الأهلي دبي لقب نسخة موسم 2020/2021، بعد فوزه في النهائي بركلات الترجيح (5/4)، بعدما تعادلا 0/0، وشباب الأهلي دبي أكثر ناد تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإماراتية برصيد 5 ألقاب، مقابل لقبين لكل من النصر والوحدة.