مروان بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة نادي النصر الإماراتي

أصدر راشد بن حمدان، رئيس نادي النصر الإماراتي الثقافي الرياضي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد يتولى إدارة العمل في النادي لمدة 3 سنوات برئاسة مروان بن غليطة.

ويضم مجلس إدارة النصر الجديد في عضويته إبراهيم حسين الفردان نائبا للرئيس، وعبدالرحمن أبو الشوارب، ومنصور رحمة الفلاسي، وعبد الرزاق السيد الهاشمي، ومحمد أحمد المري، وجمال عبد الله لوتاه، أعضاء“.

قرار رئيس النادي|

نص القرار على أن يتولى مروان أحمد بن غليطة رئاسة مجلس الإدارة الذي يضم أيضا إبراهيم حسين الفردان نائبا للرئيس، والأعضاء: عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، منصور رحمة الفلاسي، عبد الرزاق السيد الهاشمي، محمد أحمد المري، جمال عبد الله لوتاه. pic.twitter.com/9DRk4JflKu — AL NASR FC نادي النصر (@ALNasrSC) January 3, 2022

وكان مروان بن غليطة رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، قبل أن يتقدم باستقالته في 2019، عقب النتائج السلبية التي حققها منتخب الإمارات خلال فترة رئاسته.

كما شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة النصر وشركة كرة القدم، حقق خلال فترة رئاسته 3 ألقاب تاريخية بعد غياب ربع قرن عن منصات التتويج، كما ترأس سابقًا اللجنة المالية في لجنة دوري المحترفين، وكان عضو اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات.

وعززت الجولة الـ12 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين صدارة العين، الذي اتسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الوحدة إلى تسع نقاط.

وواصل العين سلسلة انتصاراته وتمكن من تحقيق الفوز على عجمان، 2-1، فيما سقط الوحدة أقرب مطارديه على ملعبه في فخ التعادل مع الجزيرة 1-1 ليرفع العنابي رصيده للنقطة الـ21، ويقفز الجزيرة للمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وتعرض شباب الأهلي إلى خسارة كبيرة وغير متوقعة أمام بني ياس 1-4، ليتأخر في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وابتعد النصر خطوة كبيرة عن صراع المنافسة بعد أن عجز للمباراة الثالثة على التوالي من تحقيق أي انتصار مكتفيا بالتعادل مع مضيفه الظفرة ليتراجع للمركز السادس برصيد 18 نقطة وهو رصيد اتحاد كلباء ذاته الذي فاز بدوره على خورفكان، بهدف دون رد.

كما بقيت المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب جدول الدوري الإماراتي دون أي تغيير، إذ يحتل الظفرة المركز الـ12، برصيد تسع نقاط، والعروبة في المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط، وظل فريق الإمارات في المركز الأخير برصيد نقطتين.