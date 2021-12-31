دوري أدنوك للمحترفين: التعادل يحسم ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة

حسم التعادل الإيجابي 1-1، مواجهة ”الديربي“ المثير، بين الوحدة وضيفه الجزيرة، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في قمة ختام الجولة الـ 12 لـ ”دوري أدنوك للمحترفين“، والتي تزينت بشعار ”أجمل شتاء“.

ووضع عبدولاي ديابي الجزيرة في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 43، مترجمًا تمريرة ذكية لعبد الله رمضان، من هجمة مرتدة.

وهذا هو الهدف الرابع لديابي من آخر 5 تسديدات مباشرة له على المرمى في دوري أدنوك للمحترفين، ليمنح الجزيرة أفضلية التقدم في الشوط الأول.

ونجح ”البديل“ جواو ليما في وضع بصمته التهديفية الأولى في الدوري، بإدراكه التعادل في الدقيقة 88، مستفيدًا من كرة طولية هيأها محمد برغش، واستحوذ عليها ليما داخل المنطقة، قبل أن يسددها بيمناه.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، مقابل 20 للجزيرة في المركز الخامس.

ديربي العاصمة ينتهي بالتعادل 1-1

الجزيرة تقدم بالشوط الأول وتعادل الوحدة قبل النهاية بدقيقتين

شاهد الهدفين#الوحدة_الجزيرة#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/wKhU9NnyYd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 31, 2021

الشارقة يتعثر بتعادله 2-2 مع الإمارات متذيل الترتيب

فرض الإمارات متذيل الترتيب التعادل 2-2 على ضيفه الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ووضع ياجو ليوناردو الإمارات في المقدمة بضربة رأس بعد 6 دقائق من البداية، لكن البرازيلي لوان بيريرا أرسل ضربة رأس ارتطمت في المدافع سالم العيدي لتسكن شباك فريقه بالخطأ ليدرك التعادل للشارقة في الدقيقة 29.

وأعاد ليوناردو التقدم للإمارات في الدقيقة 69 بضربة رأس أيضًا إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وتصدى سهيل المطوع حارس الإمارات ببراعة لركلة حرة من كايو لوكاس مهاجم الشارقة في الدقيقة 76، قبل أن ينجح اللاعب ذاته بهز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 81 بضربة رأس من الوضع طائرًا.

ولعب الشارقة آخر 5 دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شاهين عبد الرحمن لحصوله على إنذارين.

ورفع الشارقة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بفارق الأهداف عن الوحدة الذي يلتقي مع الجزيرة حامل اللقب في مباراة قمة في وقت لاحق اليوم.

وظل الإمارات في ذيل الترتيب بعدما حصد النقطة الثانية في 12 مباراة دون تحقيق أي انتصار.

ويتصدر العين الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 10 نقاط عن الوحدة، والشارقة، وشباب الأهلي دبي.

وفي مبارة أخرى سجل عمر الخديم هدفًا في الدقيقة 41 ليقود اتحاد كلباء للفوز 1-صفر على 10 لاعبين من مضيفه خورفكان.

وتابع الخديم تمريرة عرضية مرت من المدافعين ليضعها بسهولة في الشباك من مدى قريب.

ولعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد حصول البرازيلي دوجلاس تانكي على الإنذار الثاني.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن خورفكان صاحب المركز 11.

وفيما يلي ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: