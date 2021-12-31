التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

يحل فريق الجزيرة، حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين ضيفا ثقيلا على منافسه الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في مواجهة ديربي العاصمة أبوظبي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري أدنوك للمحترفين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين الوحدة والجزيرة في الجولة الثانية عشر للدوري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبدالرحمن.

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 20 نقطة خلف العين المتصدر بفارق 10 نقاط.

وحقق الوحدة 5 انتصارات وتعادل 5 مرات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الوحدة 21 هدفا وتلقى 7 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى 4 هزائم.

وسجل الجزيرة حامل اللقب 18 هدفا وتلقى 14 هدفا في مبارياته السابقة بالدوري.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 21 مارس الماضي بفوز الوحدة بنتيجة 2/0 في بطولة الدوري وفاز قبلها الجزيرة بنفس النتيجة.

أسلحة الوحدة

يتطلع الوحدة لتحقيق الفوز على حساب الجزيرة وتثبيت أقدامه في وصافة الدوري خلف العين.

وقال المدرب الفرنسي عيسى جريجوري المدير الفني لفريق الوحدة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الحديث عن صدارة العين للدوري وحسمه الأمور سابق لأوانه؛ فالمشوار لا يزال طويلا.

وأضاف: ”أمامنا مباراة صعبة ضد الجزيرة، فهي مواجهة ديربي مثيرة ونسعى للقتال فيها وتحقيق الفوز على حساب منافسنا“.

ويغيب عن الوحدة الثنائي علاء الدين زهير وعبدالله حمد، ويعتمد جريجوري على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد برغش ولوكاس بيمينتا وفارس جمعة وروبن كانيدو.

ويقود خط الوسط خميس إسماعيل وبجواره خليل الحمادي وطحنون الزعابي، مع ثلاثي الهجوم عمر خريبين وفابيو مارتينيز وجواو ماركوس.

أوراق الجزيرة

يسعى الجزيرة لتحقيق الفوز على حساب الوحدة والعودة بقوة لسباق الصدارة مع العين.

وقال المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوحدة: ”أمامنا مباراة مهمة ضد فريق قوي ومتميز ولا ينقصنا شيء لتحقيق الفوز ونحن في أتم الجاهزية“.

وأضاف: ”مثل هذه المباريات خارج التوقعات ولا يمكن توقع سيناريو المباراة، ولكننا سنلعب بطريقتنا الهجومية المعتادة“.

ويلعب الجزيرة بتشكيلته التي تضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه رباعي خط الدفاع خليفة مبارك ومحمد ربيع وميلوس كوزانوفيتش وسالم راشد.

ويقود خط الوسط ثولاني سيريرو وبجواره عبدالله رمضان وأمامهما عبدالله ديابي وجواو فيكتور وعمر تراوري، وفي الهجوم أحمد فوزي في ظل عدم تأكد الجاهزية التامة للقناص علي مبخوت.

الوحدة x الجزيرة

تعرف على أبرز أرقام الفريقين قبل مباراة اليوم 📊#دوري_أدنوك_للمحترفين#أجمل_شتاء_في_العالم pic.twitter.com/sVV6wHX6ai — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) December 31, 2021

وقال شاكر عبدالفتاح المدير الفني الأسبق للعين الإماراتي لشبكة ”إرم نيوز“، إن مواجهة الديربي بين الوحدة والجزيرة دائما خارج أي توقعات وحافلة بالندية والإثارة.

وأوضح أن احتمالية غياب مبخوت ستؤثر على القدرات الهجومية للجزيرة رغم الفوز على خورفكان بالجولة الماضية برباعية، مؤكدا أن أخطر أوراق الجزيرة عبدالله ديابي.

وأشار إلى أن الوحدة لديه قدرات جيدة في الجانب الهجومي، خاصة بوجود خريبين وجواو فيكتور، ولكن النواحي الدفاعية هذا الموسم تبدو الأكثر تألقا، بدليل أن الفريق صاحب أقوى دفاع بالدوري.