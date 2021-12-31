العين الإماراتي يتفاوض مع دانيلو أربوليدا مدافع شريف تيراسبول "قاهر ريال مدريد"

أشارت تقارير صحفية كولومبية وأرجنتينية إلى أن العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين، دخل في مفاوضات مع الكولومبي دانيلو أربوليدا مدافع شريف تيراسبول بطل مولدوفا و“قاهر ريال مدريد“.

وبعد موسمين من اللعب في أوروبا مع شريف تيراسبول جذب مدافع ديبورتيفو كالي الكولومبي السابق أنظار أندية أوروبية، والعين الذي يسعى للتعاقد معه في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع فريقه المولدوفي.

وارتفع سعر المدافع البالغ من عمر 26 عامًا بعد موسمين في أوروبا مع شريف، وذلك بعد فترات تألق في كولومبيا مع أندية ديبورتيفو كالي وباتريوتس وأمريكا دي كالي و ديبورتيفو لا إكويداد و ديبورتيفو باستو.

مستقبل دانيلو أربوليدا

وقال الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو من محطة TyC Sports الأرجنتينية الرياضية عبر حسابه على ”تويتر“ إن دانيلو أربوليدا سيعزز صفوف العين وسيخضع للفحوصات الطبية في الفترة المقبلة.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف يوقع عقدا لمدة موسم ونصف الموسم ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، حيث سيسافر اللاعب البالغ طوله 190 سنتيميترا إلى الإمارات قريبا لحسم مستقبله قبل أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية هناك يوم الأربعاء المقبل.

وتلقى أربوليدا عدة عروض أوروبية من كالياري الإيطالي وقادش الإسباني، وكذلك وصلته عروض من أندية في كرواتيا وروسيا، لكنه في النهاية سينتهي به الأمر بالانضمام للعين المتصدر الحالي للدوري الإماراتي ويقوده المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف.

وبدأ شريف تيراسبول القادم من مولدوفا دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بانتصارين مفاجئين أحدهما على ريال مدريد البطل 13 مرة في سانتياغو وبرنابيو.

ورغم عدم قدرته على الاستمرار بالأداء نفسه في أبرز بطولات أوروبا للأندية، لكنه على الأقل حجز مقعدا في دور 32 بالدوري الأوروبي.

وأنهى شريف تيراسبول مشواره في البطولة بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة بسبع نقاط، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر وثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما تذيل شاختار الأوكراني الترتيب بنقطتين.

وخاض أربوليدا مباراة ريال مدريد في سانتياغو برنابيو بالكامل، وقد تبادل قميصه مع كريم بنزيما عقب نهاية المباراة.

وقد خاض دانيلو أربوليدا 17 مباراة في الدوري المحلي سجل خلالها 3 أهداف، ومباراة واحدة في الكأس و14 في دوري أبطال أوروبا بما في ذلك مباريات التصفيات وقد سجل هدفا واحدا في مرمى ريد ستار بلغراد الصربي.

واستفاد العين من هدف عكسي في الدقائق الأخيرة ليفوز 2/1 على عجمان، بينما تعرض منافسه شباب الأهلي لهزيمة صادمة 4/1 من بني ياس في الدوري الإماراتي، يوم الخميس.

ورفع العين رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه الوحدة وشباب الأهلي.