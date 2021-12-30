تقارير: النصر الإماراتي على وشك ضم البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن المهاجم البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا اقترب من وداع ناديه باهيا، رسميا يوم الخميس، وفي طريقه للانتقال للنصر الإماراتي المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في صفقة مجانية.

وانتهى عقد المهاجم البالغ عمره 32 عاما مع باهيا الذي دافع عن ألوانه لمدة أربعة مواسم، وخاض معه 189 مباراة سجل خلالها 83 هدفا، قبل أن ينتقل للنصر في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ يوم الأربعاء المقبل في الإمارات.

وقال موقع bahia.ba إن النادي واللاعب شكرا بعضهما البعض يوم الخميس، بعد أربع سنوات قضاها المهاجم في صفوف النادي البرازيلي.

وبات تجديد عقد جيلبرتو مع باهيا مستحيلا بعد هبوط النادي للدرجة الثانية، وقد صرح اللاعب عبر حسابه على انستغرام قائلا في وداع ناديه: ”شاركت في 189 مباراة بهذا القميص للدفاع عن ألوان باهيا خلال أربع سنوات وضعتني في تاريخ النادي وجعلته في مسيرتي للأبد. ليس لدي الكثير لأقوله عما يمثله باهيا في مسيرتي المهنية والأهم من ذلك، في قلبي. أردت فقط أن أقول شكرا.

”ممتن لكل من صفق لي وشجعني وأقدر كل الأوقات التي احتفلنا فيها معًا. لقد ساعدتني هذه الجماهير لأكون في أفضل حالاتي. هذا شيء سأحمله معي دائمًا أينما ذهبت. لكن بما أن كل شيء له نهاية، فقد حان الوقت لإنهاء هذه المرحلة. لسوء الحظ، لم نتمكن من منع هذا الموسم الأخير من أن ينتهي بالطريقة التي حدث بها وهذا يؤلمني بشدة“.

وأعلن باهيا، يوم الأربعاء الماضي، رحيل 10 لاعبين عن النادي، بينهم رودريغينيو وكونتي ونينو بارايبا وأنديو راميريز.

وتعادل النصر صاحب المركز السادس في الدوري الإماراتي 1-1 مع الظفرة الذي يبتعد بنقطتين عن منطقة الهبوط، ضمن الجولة 12 من الدوري، يوم الخميس، بينما وسع العين فارق الصدارة مع الوحدة وشباب الأهلي دبي إلى عشر نقاط بعد فوزه 2-1 على عجمان.

وغاب النصر عن الانتصارات في الدوري في آخر ثلاث مباريات، ليكتفي بخمسة انتصارات في 12 مباراة في المسابقة حتى الآن.