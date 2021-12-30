ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: العين يهزم عجمان .. وتعادل النصر مع الظفرة (فيديو)

ابتعد نادي العين في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه 2/1 على عجمان، في الوقت الذي تعادل فيه النصر مع الظفرة، اليوم الخميس.

وفي مباراة العين وعجمان تقدم ميرال ساماردزيتش لعجمان بعد أقل من 5 دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

"يا له من بركان.. نار عليك إخمادها"

عجمان يتقدم.. الكرة تصل إلى ميرال الذي يضعها في المرمى الخالي#العين_عجمان #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3pl55mt88B — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2021

وتعادل لابا كودجو فودوه للعين في الدقيقة 36 من ضربة رأسية بعد كرة من كريستيان جوانكا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل 1/1.

وانتزع العين نقاط المباراة بهدف عكسي سجله محمد سيد لاعب عجمان بالخطأ في فريقه في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 30 نقطة من 12 مباراة، وقد فاز 9 مرات، ولم يخسر حتى الآن في حين تعادل ثلاث مرات، ويتقدم بـ10 نقاط عن الوحدة وشباب الأهلي دبي، ولعب كل منهما 11 مباراة.

في المقابل يملك عجمان 15 نقطة من 12 مباراة في المركز التاسع، وخسر الفريق للمرة الخامسة مقابل التعادل في 3 مرات، مقابل 4 انتصارات.

"العين يخليك تسجل في نفسك"

تسديدة صاروخية من يحيى نادر والحوسني يتصدى ولكن محمد إسماعيل يضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه#العين_عجمان #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NocRVQCtTy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2021

وفي مباراة ثانية تعادل النصر مع الظفرة 1/1 أيضًا.

وكان النصر البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع أنطونيو خوسي بينيرو في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ماخيتي ديوب للظفرة في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد النصر إلى 18 نقطة في المركز السادس، وتعادل للمرة الثالثة، في حين فاز 5 مرات، وخسر 4 مرات.

مرتدة سريعة للنصر والكرة تصل لتوزي الذي وضعها بهدوء في الشباك مسجلاً أول أهداف اللقاء#الظفرة_النصر#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/pR70OXDyQE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2021

أما الظفرة فقد تعادل للمرة الثالثة، في حين حقق فوزين، وخسر 7 مرات ليرفع التعادل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12.

وفي وقت لاحق سيلعب الوصل مع العروبة، وبني ياس مع شباب الأهلي دبي، على أن تستكمل مباريات الجولة الـ 12، غدًا الجمعة، عندما يلعب الإمارات مع الشارقة، وخورفكان مع اتحاد كلباء، في حين يلعب الوحدة مع الجزيرة.