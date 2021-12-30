رياضة

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: العين يهزم عجمان .. وتعادل النصر مع الظفرة (فيديو)
تاريخ النشر: 30 ديسمبر 2021 15:01 GMT
تاريخ التحديث: 30 ديسمبر 2021 16:25 GMT

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: العين يهزم عجمان .. وتعادل النصر مع الظفرة (فيديو)

ابتعد نادي العين في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه 2/1 على عجمان، في الوقت الذي تعادل فيه النصر مع الظفرة، اليوم الخميس. وفي مباراة العين وعجمان

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ابتعد نادي العين في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه 2/1 على عجمان، في الوقت الذي تعادل فيه النصر مع الظفرة، اليوم الخميس.

وفي مباراة العين وعجمان تقدم ميرال ساماردزيتش لعجمان بعد أقل من 5 دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل لابا كودجو فودوه للعين في الدقيقة 36 من ضربة رأسية بعد كرة من كريستيان جوانكا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل 1/1.

وانتزع العين نقاط المباراة بهدف عكسي سجله محمد سيد لاعب عجمان بالخطأ في فريقه في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 30 نقطة من 12 مباراة، وقد فاز 9 مرات، ولم يخسر حتى الآن في حين تعادل ثلاث مرات، ويتقدم بـ10 نقاط عن الوحدة وشباب الأهلي دبي، ولعب كل منهما 11 مباراة.

في المقابل يملك عجمان 15 نقطة من 12 مباراة في المركز التاسع، وخسر الفريق للمرة الخامسة مقابل التعادل في 3 مرات، مقابل 4 انتصارات.

وفي مباراة ثانية تعادل النصر مع الظفرة  1/1 أيضًا.

وكان النصر البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع أنطونيو خوسي بينيرو في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ماخيتي ديوب للظفرة في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد النصر إلى 18 نقطة في المركز السادس، وتعادل للمرة الثالثة، في حين فاز 5 مرات، وخسر 4 مرات.

أما الظفرة فقد تعادل للمرة الثالثة، في حين حقق فوزين، وخسر 7 مرات ليرفع التعادل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12.

وفي وقت لاحق سيلعب الوصل مع العروبة، وبني ياس مع شباب الأهلي دبي، على أن تستكمل مباريات الجولة الـ 12، غدًا الجمعة، عندما يلعب الإمارات مع الشارقة، وخورفكان مع اتحاد كلباء، في حين يلعب الوحدة مع الجزيرة.

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