سيارا البرازيلي يضغط على الوصل لزيادة عرضه لضم مهاجمه ميندوزا

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن نادي سيارا البرازيلي رفض عرضا من الوصل الإماراتي للتعاقد مع مهاجمه الكولومبي ستيفن ميندوزا البالغ عمره 29 عاما.

وقال موقع ogol البرازيلي إن سيارا تلقى عرضا من الوصل مقابل نحو مليون دولار (5.6 مليون ريال برازيلي)، ورغم العرض المغري، فإن مجلس إدارة سيارا لم يعجبه المقابل المالي ورفضه بالفعل.

ويملك سيارا 60٪ من حقوق بيع المهاجم الذي انضم للنادي في فبراير/ شباط 2021 قادما من إميان الفرنسي مقابل 600 ألف يورو (3.8 مليون ريال برازيلي).

وبدأ المهاجم الكولومبي الموسم بشكل جيد مع سيارا، لكنه انتهى به الأمر إلى التراجع في الأداء خلال العام وتعرض لانتقادات الجماهير.

وسجل ميندوزا أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة خلال 43 مباراة مع سيارا، مع العلم بأن الوصل تفاوض من قبل مع اللاعب عام 2016 لكن لم تكلل المفاوضات بنجاح.

ويحتل الوصل المركز العاشر في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة من 11 مباراة، ولم ينتصر سوى في ثلاث مباريات وغاب عن الانتصارات في آخر ثلاث مباريات بتعادله مع عجمان والظفرة وخسارته من النصر.

وسيستضيف الوصل الذي يدربه البرازيلي أودير هيلمان العروبة الليلة في افتتاح الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري، ولا شك أن التفاوض مع ميندوزا جاء بناء على توصية من هيلمان.

وقال هيلمان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة العروبة ”هدفنا تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز على العروبة. استعداداتنا ركزت على الاستشفاء بعد خوض سلسلة مباريات مهمة موزعة كل 3 أيام تقريبًا“.

”من الضروري الانتباه للجانب البدني للاعبين لتقديم مباريات قوية. كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وعندما واجهنا الظفرة، لعبنا بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول، ومع هذا ظهرنا بشكل جيد، وكنا قريبين من الفوز“.

وأضاف عن مواجهة عجمان الأخيرة ”مباراتنا أمام عجمان كانت ذات طابع تكتيكي، ولعب الجانب البدني دورًا مهمًا، وهو ما لوحظ على أداء الفريقين في الشوط الثاني. نجحنا في خلق الفرص، وسجلنا هدفًا ألغي بداعي التسلل“.