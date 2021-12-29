رياضة

وفاة المدرب العراقي أحمد دحام أثناء إلقاء محاضرة على اللاعبين
تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2021 14:19 GMT
تاريخ التحديث: 29 ديسمبر 2021 14:45 GMT

وفاة المدرب العراقي أحمد دحام أثناء إلقاء محاضرة على اللاعبين

توفي المدرب العراقي أحمد دحام (56 عاما) أثناء إلقاء محاضرة على لاعبي فريق المصافي بعدما أصيب بنوبة قلبية مفاجئة. وقال رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال عبر

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

توفي المدرب العراقي أحمد دحام (56 عاما) أثناء إلقاء محاضرة على لاعبي فريق المصافي بعدما أصيب بنوبة قلبية مفاجئة.

وقال رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال عبر تويتر:“ بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره ننعى لاعب المنتخب الوطني السابق بكرة القدم والمدرب الحالي الكابتن أحمد دحام، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر نوبة قلبية مفاجئة، فقد كان الفقيد مثالا للرياضي الخلوق والمثابر، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

 

وأحمد دحام كريم هو لاعب عراقي معتزل ومدرب حاليا، لعب لنادي الرشيد والكرخ والطلبة والقوة الجوية العراقي، وشارك مع منتخب بلاده لكأس آسيا 1996 بالإمارات.

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