ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: شباب الأهلي دبي يهزم الظفرة.. واتحاد كلباء يصعق الوحدة (فيديو)

حقق شباب الأهلي دبي فوزا مهما بنتيجة 1/0 على الظفرة، في الوقت الذي تلقى فيه الوحدة أول خسارة، بعدما خسر 1/2 أمام اتحاد كلباء، في إطار مباريات الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل أحمد نور الله الهدف الوحيد لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 72 بتسديدة صاروخية مفاجئة في مرمى الحارس عبدالله سلطان.

بتسديدة صاروخية مفاجئة من أحمد نور الله.. شباب الأهلي يتقدم بالهدف الأول #شباب_الأهلي_الظفرة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/CQcEKXMMld — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 26, 2021

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 20 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق الفوز 5 مرات، وتعادل 5 مرات، وخسر مرة وحيدة، ويحتل الفريق المركز الثالث، متأخرا بـ7 نقاط عن العين المتصدر، ويتعادل في النقاط مع الوحدة صاحب المركز الثاني.

في المقابل تكبد الظفرة الخسارة السابعة، وحقق الفوز مرتين، وتعادل مرتين، ليتجمد رصيد الفريق عند 8 نقاط في المركز الـ12.

أول خسارة للوحدة

وسجل المهاجم السوري عمر خربين الهدف الأول في مباراة الوحدة واتحاد كلباء في الدقيقة 18، وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى كرة عرضية من محمد صالح برغش قبل أن يتلاعب بمدافعي اتحاد كلباء ويسدد في مرمى الحارس جمال عبدالله السراح.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة لكن جواو بيدرو فشل في مضاعفة النتيجة بعدما سدد الكرة وتصدى لها جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء في الدقيقة 68.

لكن عثمان كامارا أدرك التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح محمد عبدالله في ضمان النقاط الثلاث لاتحاد كلباء بعدما سجل هدفا في الدقيقة 81، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

والفوز رفع رصيد اتحاد كلباء إلى 15 نقطة في المركز السابع، وقد حقق الفوز الثالث، في حين تعادل 6 مرات وخسر مرتين.

في المقابل تكبد الوحدة أول خسارة في دوري أدنوك للمحترفين، ليتجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ7 نقاط عن العين المتصدر.

وشهدت مباريات الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين فوز الجزيرة 4/0 على خورفكان، وتعادل عجمان والوصل 0/0، وفوز العين 3/1 على النصر، والعروبة 4/2 على الإمارات، ويلعب في وقت لاحق الشارقة مع بني ياس.

وفيما يلي ترتيب دوري أدنوك للمحترفين:

