دوري أدنوك للمحترفين.. العين يعبر النصر ويتمسك بالصدارة

حقق نادي العين فوزا ثمينا على حساب نظيره النصر، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”هزاع بن زايد“، في إطار مباريات الجولة الـ11 للدوري الإماراتي.

وفي الدقيقة 39 أهدف سفيان رحيمي ركلة جزاء لصالح العين، حيث سددها بقوة بجانب القائم الأيمن للنصر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولكن مع أول ثواني في الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للعين بعد عرقلة سفيان رحيمي، وانبرى للكرة كريستيان جوانكا ليسجل الكرة هذه المرة في الشباك النصراوية مع الدقيقة 46.

ولكن في الدقيقة 65 عاد النصر للمباراة عن طريق تسجيل هدف التعادل عن طريق تيغالي، الذي استقبل الكرة داخل منطقة جزاء العين في ظل دربكة دفاعية ليصوبها مباشرة في شباك ”الزعيم“.

ولكن في الدقيقة 71 يتألق خوانكا ويسجل هدفا ثانيا رائعا للعين بيسراه بعد تصويبة متقنة من على حدود منطقة جزاء النصر.

وفي الدقيقة 81 سجل أحمد برمان الهدف الثالث للعين بعد مجهود جماعي رائع.

بهذه النتيجة، وصل العين للنقطة 27 ليتمسك بصدارة الدوري الإماراتي بعد خوضه 11 جولة، فيما توقف رصيد النصر عند 17 نقطة في المركز الرابع.

الجزيرة يهزم خورفكان

وفي مباراة أخرى، أحرز عبد الله ديابي هدفين ليقود الجزيرة للفوز 4-صفر على ضيفه خورفكان في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت.

وكان الجزيرة خسر أمام عجمان والعين في آخر مباراتين قبل توقف الدوري في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

ونجح الجزيرة في بلوغ دور الثمانية بكأس رئيس الدولة الأسبوع الماضي بعد تغلبه على العروبة.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما بثنائية ديابي وأحمد فوزي في الدقيقتين 25 و41.

وجعل عبدالله رمضان النتيجة 3-صفر بعد خمس دقائق من الاستراحة ثم أضاف ديابي هدفه الثاني قبل 12 دقيقة من النهاية.

وقفز الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 11 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن العين المتصدر والذي يواجه النصر رابع الترتيب في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع خورفكان إلى المركز الثامن وله 15 نقطة من 11 مباراة.

وتعادل عجمان بدون أهداف مع الوصل ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع متقدما بنقطة واحدة على ضيفه.