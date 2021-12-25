رياضة

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين ضد النصر في دوري أدنوك للمحترفين
تاريخ النشر: 25 ديسمبر 2021 6:35 GMT
تاريخ التحديث: 25 ديسمبر 2021 6:51 GMT

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين ضد النصر في دوري أدنوك للمحترفين

العين يتصدر ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

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المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يخوض نادي العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين مواجهة صعبة أمام ضيفه النصر، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتنطلق الجولة بمواجهة قوية بين الجزيرة وضيفه خورفكان، كما يلعب في نفس التوقيت عجمان ضد الوصل، بينما تقام مباراة ثالثة مساءً بين العروبة والإمارات، بخلاف لقاء العين والنصر.

وتستكمل الجولة، غدًا الأحد، بثلاث لقاءات تجمع بين شباب الأهلي دبي ضد الظفرة، ويلعب اتحاد كلباء مع الوحدة، ويلتقي الشارقة منافسه بني ياس.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين والنصر في دوري أدنوك، فإلى السطور  التالية:

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (هزاع بن زايد) الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي.

ترتيب الفريقين
يتصدر العين ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من خلال 7 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة، وسجل الفريق 23 هدفًا، وتلقى 8 أهداف، ويضم بين صفوفه هداف الدوري اللاعب التوجولي لابا كودجو برصيد 13 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 17 نقطة من خلال 5 انتصارات، وتعادلين، و3 هزائم ، وسجل الفريق 21 هدفًا، وتلقى 12 هدفًا، ويتصدر ترتيب هدافي النصر سباستيان تيغالي، وأنطونيو بينيرو، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وتقابل الفريقان، يوم الثلاثاء الماضي، وفاز العين 1/0 في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، كما أن الموعد يتجدد للمرة الثالثة بين الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، والأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، بعد لقاء الكأس بجانب مواجهة سابقة حين كان دياز مدربًا للهلال السعودي، وأيضًا ريبروف مدربًا للأهلي في الدوري السعودي وفاز الهلال بثنائية دون رد، العام 2017.

أسلحة العين
يحشد العين أسلحته لتحقيق الفوز على النصر، كما أن الزعيم يسعى لتأمين صدارته والفوز بلقب بطل الشتاء قبل 3 جولات من نهاية الدور الأول.

وقال ريبيروف المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”سنخوض مواجهة صعبة ضد منافس لعبنا أمامه قبل 3 أيام تقريبًا، وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية“.

وأضاف: ”المباراة ستكون مختلفة تمامًا، لكننا نسعى أيضًا لتحقيق الفوز وتعزيز صدارة الدوري“.

وتلقى العين ضربة قوية بإصابة مدافعه التونسي ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب عن مباراة النصر كايو كانيدو، وبندر الأحبابي، وكوامي أوتون.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم خالد عيسى لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع: رافائيل، وإيريك يورجنيس، وسعيد جمعة، ومحمد شاكر.

ويقود خط الوسط جوناتاس سانتوس، وبجواره يحيى نادر، وأحمد نادر، وفي الهجوم سفيان رحيمي، وكريستيان خوانكا، ولابا كودجو.

أوراق النصر
يتسلح النصر بخبرات مدربه رامون دياز لإمكانية مفاجأة العين في عقر داره والثأر من الخسارة أمامه في مواجهة كأس رئيس الدولة.

وأكد رامون دياز في المؤتمر الصحفي أن فريقه تجاوز آثار الخروج من الكأس على يد العين، وسيلعب بكل قوة من أجل الفوز بلقاء الدوري.

وأشار إلى أن السيناريو سيكون مختلفًا والمباراة ستزداد صعوبة بين الفريقين والعين يسعى للفوز وحسم الصدارة.

ويغيب عن النصر لاعبه محمد عايض، ويعتمد دياز على تشكيلته التي تضم أحمد شامبيه لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع: محمد مصطفى، وجلوبر ليما، وعبد العزيز الكعبي، وعبد الله ناصر.

ويقود خط الوسط حسين مهدي وأمامه: مهدي عبيد، وريان مينديز، وضياء سبع، وأنطونيو بينيرو، مع المهاجم سباستيان تيغالي.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن العين يعيش لحظات رائعة هذا الموسم ولديه قوة هجومية ضاربة بوجود رحيمي وخوانكا، ولابا كودجو، الذي استعاد بريقه التهديفي.

وأشار إلى أن النصر لديه بعض الخبرات والأنياب الهجومية، خاصة تيغالي، وبينيرو، ولكن النقطة الأهم التي ستحسم المباراة هي الجماعية التي ستكون مهمة لتقليص الفوارق بين اللاعبين.

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