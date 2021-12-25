التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين ضد النصر في دوري أدنوك للمحترفين

يخوض نادي العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين مواجهة صعبة أمام ضيفه النصر، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتنطلق الجولة بمواجهة قوية بين الجزيرة وضيفه خورفكان، كما يلعب في نفس التوقيت عجمان ضد الوصل، بينما تقام مباراة ثالثة مساءً بين العروبة والإمارات، بخلاف لقاء العين والنصر.

رافايل يسجل الهدف الأول ويضع العين في المقدمة برأسية قوية بالدقيقة 80 من المباراة#النصر_العين#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/GWa8G2dzFv — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 21, 2021

وتستكمل الجولة، غدًا الأحد، بثلاث لقاءات تجمع بين شباب الأهلي دبي ضد الظفرة، ويلعب اتحاد كلباء مع الوحدة، ويلتقي الشارقة منافسه بني ياس.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين والنصر في دوري أدنوك، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (هزاع بن زايد) الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي.

المباراة في ملعبنا 🏟 الزعيم "المتصدر" والنصر غداً في دوري أدنوك للمحترفين 🟣#نادي_العين#للمدرج_يازعماء pic.twitter.com/bScKOV75IN — نادي العين (@alainfcae) December 24, 2021

ترتيب الفريقين

يتصدر العين ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من خلال 7 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة، وسجل الفريق 23 هدفًا، وتلقى 8 أهداف، ويضم بين صفوفه هداف الدوري اللاعب التوجولي لابا كودجو برصيد 13 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 17 نقطة من خلال 5 انتصارات، وتعادلين، و3 هزائم ، وسجل الفريق 21 هدفًا، وتلقى 12 هدفًا، ويتصدر ترتيب هدافي النصر سباستيان تيغالي، وأنطونيو بينيرو، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وتقابل الفريقان، يوم الثلاثاء الماضي، وفاز العين 1/0 في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، كما أن الموعد يتجدد للمرة الثالثة بين الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، والأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، بعد لقاء الكأس بجانب مواجهة سابقة حين كان دياز مدربًا للهلال السعودي، وأيضًا ريبروف مدربًا للأهلي في الدوري السعودي وفاز الهلال بثنائية دون رد، العام 2017.

المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة #النصر_العين في دوري أدنوك للمحترفينhttps://t.co/G6lI1I3FRj — AL NASR FC نادي النصر (@ALNasrSC) December 23, 2021

أسلحة العين

يحشد العين أسلحته لتحقيق الفوز على النصر، كما أن الزعيم يسعى لتأمين صدارته والفوز بلقب بطل الشتاء قبل 3 جولات من نهاية الدور الأول.

وقال ريبيروف المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”سنخوض مواجهة صعبة ضد منافس لعبنا أمامه قبل 3 أيام تقريبًا، وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية“.

وأضاف: ”المباراة ستكون مختلفة تمامًا، لكننا نسعى أيضًا لتحقيق الفوز وتعزيز صدارة الدوري“.

وتلقى العين ضربة قوية بإصابة مدافعه التونسي ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب عن مباراة النصر كايو كانيدو، وبندر الأحبابي، وكوامي أوتون.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم خالد عيسى لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع: رافائيل، وإيريك يورجنيس، وسعيد جمعة، ومحمد شاكر.

ويقود خط الوسط جوناتاس سانتوس، وبجواره يحيى نادر، وأحمد نادر، وفي الهجوم سفيان رحيمي، وكريستيان خوانكا، ولابا كودجو.

الزعيم يتغلب على النصر بنتيجة 1 – 0 في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة ويتأهل إلى الدور ربع النهائي ويلاقي الوصل #نادي_العين pic.twitter.com/mPfKHnY2tY — نادي العين (@alainfcae) December 21, 2021

أوراق النصر

يتسلح النصر بخبرات مدربه رامون دياز لإمكانية مفاجأة العين في عقر داره والثأر من الخسارة أمامه في مواجهة كأس رئيس الدولة.

وأكد رامون دياز في المؤتمر الصحفي أن فريقه تجاوز آثار الخروج من الكأس على يد العين، وسيلعب بكل قوة من أجل الفوز بلقاء الدوري.

وأشار إلى أن السيناريو سيكون مختلفًا والمباراة ستزداد صعوبة بين الفريقين والعين يسعى للفوز وحسم الصدارة.

ويغيب عن النصر لاعبه محمد عايض، ويعتمد دياز على تشكيلته التي تضم أحمد شامبيه لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع: محمد مصطفى، وجلوبر ليما، وعبد العزيز الكعبي، وعبد الله ناصر.

ويقود خط الوسط حسين مهدي وأمامه: مهدي عبيد، وريان مينديز، وضياء سبع، وأنطونيو بينيرو، مع المهاجم سباستيان تيغالي.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن العين يعيش لحظات رائعة هذا الموسم ولديه قوة هجومية ضاربة بوجود رحيمي وخوانكا، ولابا كودجو، الذي استعاد بريقه التهديفي.

وأشار إلى أن النصر لديه بعض الخبرات والأنياب الهجومية، خاصة تيغالي، وبينيرو، ولكن النقطة الأهم التي ستحسم المباراة هي الجماعية التي ستكون مهمة لتقليص الفوارق بين اللاعبين.