لجنة المنتخبات توصي بالإبقاء على فان مارفيك مدربًا لمنتخب الإمارات

أوصت لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بتجديد الثقة في الهولندي فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم وجهازه المعاون.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أوصت باستمرار المدرب الهولندي مع المنتخب الإماراتي الأول، حتى نهاية عقده مع ختام مشوار تصفيات كأس العالم 2022.

وناقشت اللجنة التقرير الذي كتبه فان مارفيك عن مشاركة الفريق في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، والتي وصل فيها الفريق إلى دور الثمانية قبل الخروج أمام منتخب البلد المضيف بنتيجة صفر/ 5.

كما ناقشت اللجنة الآليات التي سيتم من خلالها تجهيز المنتخب الأول لخوض مباراتي سوريا والعراق في شهري يناير وفبراير المقبلين، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك من الناحيتين المعنوية والفنية.

وفي نفس السياق قررت اللجنة توجيه الشكر إلى محمد عبيد حماد المشرف السابق على المنتخب الإماراتي، وخالد الكعبي من إدارة المنتخب.

وتم تكليف رئيس اللجنة أحمد عبدالرحمن الطحيني بالإشراف على المنتخب الوطني الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية تعقد اجتماعها الأول .. pic.twitter.com/DCRKSltrtj — UAEFA (@uaefa_ae) December 22, 2021

وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم قد قبل استقالة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يوسف السهلاوي، بعد إخفاق منتخب الإمارات في بطولة كأس العرب 2021.

وأعلن اتحاد الكرة الإماراتي، برئاسة راشد بن حميد النعيمي، تعيين حميد أحمد الطاير، عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في الاتحاد.

وينتظر منتخب الإمارات مهمة صعبة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك بخوضه مواجهتين أمام سوريا والعراق، إذ يحتل حاليًا الأبيض المركز الثالث بخمس نقاط، ولديه أمل في المنافسة على الملحق الآسيوي، الذي يؤهل المنتخب الفائز للعب الملحق العالمي المؤهل لنهائيات مونديال قطر.

وعلى الرغم من حصول بيرت فان مارفيك، على فرصة ثانية لتحسين سيرته الذاتية مع الأبيض، إلا إنه تعثر في خطواته، وتمت إقالته في ديسمبر 2019.

وخلال تجربة الهولندي بيرت فان مارفيك الأولى مع المنتخب الإماراتي، حقق 6 انتصارات، وتعادل في مباراة، وخسر 4 مباريات، وأنهى مشواره بوداع بطولة كأس الخليج التي نظمت في قطر وبعد خسارته من قطر (2-4).

وفي فترة قيادته الثانية حاليًا للمنتخب الإماراتي، حقق 9 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، وتلقى ثاني أكبر خسارة في تاريخ الإمارات من قطر في كأس العرب، بعد ثمانية البرازيل الودية، العام 2005، في مباراتهما على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.