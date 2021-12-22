كأس رئيس الدولة: شباب الأهلي يتجاوز الظفرة واتحاد كلباء يتخطى العربي ويصعدان إلى دور الـ8

صعد شباب الأهلي دبي بطل آخر نسختين من كأس رئيس الدولة لكرة القدم إلى دور الثمانية بعد فوزه 1-صفر على مضيفه الظفرة في دور الستة عشر اليوم الأربعاء.

وسجل المدافع حمدان الكمالي هدف الفوز لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وألغى الحكم ركلة جزاء أخرى لحامل اللقب في الدقيقة 66 بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وردت العارضة تسديدة البديل محمد جمعة في الدقيقة 80 قبل أن يتابعها بتسديدة أخرى تصدى لها عبد الله سلطان حارس الظفرة.

وأهدر مهدي قائدي فرصة خطيرة لمضاعفة النتيجة لشباب الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من وضع إنفراد لكن سلطان حرمه من هز الشباك ببراعة.

وفي مباراة أخرى، تغلب اتحاد كلباء 2-1 على العربي ليتأهل لدور الثمانية.

وسجل عثمان كمارا الهدف الأول لاتحاد كلباء في الدقيقة التاسعة من وضع انفراد إثر هجمة مرتدة، قبل أن يضاعف المدافع عبد السلام محمد النتيجة لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 22.

واستكمل اتحاد كلباء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد سبيل في الدقيقة 43 لحصوله على إنذارين.

وقلص العربي الفارق في الدقيقة 66 عبر تسديدة أرضية من باولينيو من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر كمارا فرصة إضافة الهدف الثالث لاتحاد كلباء والثاني له في الدقيقة 72 من وضع انفراد.

وألغى الحكم هدف التعادل للعربي في الدقيقة 79 بداعي التسلل.