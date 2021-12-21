كأس رئيس الإمارات.. العين يعبر النصر ويضرب موعدا مع الوصل في ربع النهائي

حقق نادي العين فوزا ثمينا على حساب مضيفه النصر، بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ليضرب موعدًا مع الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الإمارات.

وألغى الحكم، هدفًا سجله جوانكا لاعب العين، في الدقيقة 39، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي تسلل جوناتاس، صاحب التمريرة الحاسمة.

ونجح العين في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80، برأسية متقنة من مدافعه رافايل، والذي عوض غياب مدافعه المصاب كوامي، عن مباراة اليوم.

وحافظ العين على تفوقه حتى صافرة النهاية، بينما فشل النصر رغم تغييراته لمحاولة إدراك التعادل.

وتأهل العين للقاء الوصل، الذي فاز على مضيفه خورفكان بثلاثية دون رد.

وفي مباراة أخرى، تأهل الجزيرة إلى دور الثمانية من كأس رئيس الإمارات، بعد فوزه على ضيفه العروبة بنتيجة (1-0) مساء اليوم، في مباراة ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة.

وسجل الجزيرة هدفا سريعا في الدقيقة الخامسة، عن طريق زايد العامري، مستفيدا من خطأ غريب لحارس العروبة في الإمساك بكرة سهلة داخل منطقة الجزاء.

ولم يتمكن الجزيرة بعد هذا الهدف المبكر، من ترجمة تفوقه على أرض الملعب إلى المزيد من الأهداف، ليصعد الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي، بصعوبة إلى الدور التالي، ويودع العروبة الكأس.

وضمن البطولة نفسها، تأهل الوصل، إلى دور الثمانية، بعد فوزه على مضيفه خورفكان (3-0).

واستفاد الوصل من لعب منافسه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36، بعد طرد مدافعه أحمد الزيودي، بالإنذار الثاني.

وسيطر الوصل على المباراة بعد الطرد، وكاد أن يفتتح التسجيل، برأسية أدريلسون سيلفا، إلا أن قائم مرمى خورفكان، تصدى للكرة في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وتمكن الوصل من افتتاح التسجيل مبكراً في الشوط الثاني، عن طريق لاعبه ويليام بوتكير في الدقيقة 50، ولم تكن هناك ردة فعل حقيقة من خورفكان، بعد هذا الهدف، ليحافظ الوصل على سيطرته.

ونجح فابيو دي ليما، في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم سجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

كما فاز الوحدة 1-صفر على عجمان بهدف لوكاس بنمينتا في الشوط الإضافي الثاني ليضرب موعدا مع الجزيرة في دور الثمانية لكأس رئيس الإمارات.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف قبل أن ينجح المدافع البرازيلي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 115 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.