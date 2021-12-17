رياضة

شباب الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة المحترفين بالفوز على عجمان
تاريخ النشر: 17 ديسمبر 2021 16:38 GMT
تاريخ التحديث: 17 ديسمبر 2021 17:40 GMT

شباب الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة المحترفين بالفوز على عجمان

ينتظر الفريقان مواجهة الإياب الحاسمة على ملعب عجمان في 3 يناير المقبل.

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بدأ شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في ”كأس رابطة المحترفين“ بالفوز أمام ضيفه عجمان 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد راشد، في ذهاب الدور ربع النهائي.

افتتح حمدان الكمالي المباراة بالهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وحاول لاعبو عجمان إدراك هدف التعادل، لكن لم يكتب لمحاولاتهم النجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وأضاف عمر عبد الرحمن الهدف الثاني لشباب الأهلي، بتسديدة زاحفة في الدقيقة 57.

وقلص عجمان الفارق بتسجيله الهدف الأول برأسية عبدالله جاسم في الدقيقة 65، لتشتعل أجواء المباراة.

 

وينتظر الفريقان مواجهة الإياب الحاسمة على ملعب عجمان في 3 يناير المقبل.

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