تمهيدا لانضمامه لناد إماراتي.. يوسف بلايلي يفسخ عقده مع نادي قطر

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس بأن يوسف بلايلي قرر إنهاء تعاقده مع نادي قطر القطري بعد تلقيه عرضا مغريا من ناد إماراتي.

ووفقا لصحيفة ”النهار“ فقد قرر يوسف بلايلي فسخ عقده مع قطر القطري بالتراضي بين الطرفين.

مباراة الجزائر وقطر.. يوسف بلايلي يحتفل بالتأهل للنهائي أمام حكم الراية اعتراضًا على أداء الحكم (شاهد) https://t.co/2jTlpWQOd8 pic.twitter.com/4oUwrfV58o — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يوقع يوسف بلايلي لأحد أندية الإمارات، دون كشف اسمه، بعد أن حصل على أوراق تسريحه من نادي قطر، بحسب ما نقلت عن والد يوسف بلايلي، الذي قال في تصريحات لصحيفة ”الهداف“ إن نجله ربما ينتقل إلى ناد أوروبي“.

وكان يوسف بلايلي، البالغ من العمر 29 عاما قد وقع عقدا مع نادي قطر في نوفمبر الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان يوسف بلايلي عنصرا مهم في تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس العرب 2021 التي تقام في قطر، وقد سجل هدفا رائعا في تعادل محاربي الصحراء 2/2 مع المغرب في ربع نهائي البطولة، قبل أن يتأهل منتخب الجزائر بركلات الترجيح.

كما سجل يوسف بلايلي هدف فوز منتخب الجزائر على قطر في مباراة نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر يوم السبت أمام تونس في المباراة النهائية.

الحاجة تظهر مرة أخرى وتثير الجدل بعد وعد يوسف بلايلي: الجزائر ستفوز بكأس العرب (فيديو) https://t.co/taFrYZZncG pic.twitter.com/v2MAqs2F2H — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

ولعب يوسف بلايلي لأندية مولودية وهران واتحاد الجزائر في الجزائر، والترجي التونسي، وأنجيه الفرنسي، والأهلي السعودي، وقطر القطري.

على طريقة الكابتن ماجد

وقال بلايلي بعد الفوز على المغرب: ”جئنا إلى هنا للفوز بكأس العرب، ولن نخشى أي منتخب، مهما كان اسمه وظروفه“.

وأضاف: ”أنا سعيد جدا بالمستوى الذي ظهرت به إلى الآن رفقة المنتخب، وبالهدف الذي سجلته في شباك المغرب، والذي كان على طريقة الكابتن ماجد“.

وختم بلايلي تصريحاته قائلا: ”لا يوجد أي سر في تسجيل هذا الهدف، لقد لاحظت أن الحارس المغربي كان يتقدم كثيرا، وهذا الأمر دفعني إلى تجريب حظي من بعيد ونجحت في التسجيل“.

يشار إلى أن يوسف بلايلي من المقرر أن يشارك مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تقام في الكاميرون، حيث يلعب منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سيراليون وغينيا الإستوائية وساحل العاج.

وسجل يوسف بلايلي هدفين خلال مشاركته مع الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث نجح منتخب بلاده في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.