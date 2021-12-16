كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. تعادل مثير بين الجزيرة واتحاد كلباء في ذهاب ربع النهائي (فيديو)

تعادل الجزيرة ومنافسه اتحاد كلباء بنتيجة 3/3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.
وكان اتحاد كلباء البادئ بالتسجيل عبر حبيب الفردان في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من مدافعي الجزيرة.
حبيب الفردان يخطف كرة من دفاع #الجزيرة ويضع الكرة بهدوء في الشباك مسجلاً هدف التقدم لنادي #اتحاد_كلباء#كأس_رابطة_المحترفين #اتحاد_كلباء_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/nzFs2CqcI4
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2021
وسجل البرازيلي فيكتور سا هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتقدم عبدالله ديابي للجزيرة في الدقيقة 38 واحتسبه الحكم بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.
#الجزيرة يعود للمباراة..
البرازيلي فيكتور سا يسدد كرة أرضية من مسافة قريبة ويحرز هدف التعادل#كأس_رابطة_المحترفين #اتحاد_كلباء_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/yEetgdlT1w
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2021
لكن اتحاد كلباء عاد وأدرك التعادل في الدقيقة 43 بتوقيع عصمان كامارا من ضربة رأسية.
وتوغل المدافع محمد ربيع وأهدى كرة لجواو فيكتور سددها الأخير بقوة في الشباك مسجلًا ثالث أهداف الجزيرة في الدقيقة 48.
مرتدة سريعة جداً للجزيرة وهدف ثاني سجله ديابي يحتسبه الحكم بعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو#كأس_رابطة_المحترفين #اتحاد_كلباء_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/IzJK3TRQZZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2021
ومنح الحكم اتحاد كلباء ركلة جزاء سجل منها بينيل ملابا هدف التعادل في الدقيقة 72 لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل 3/3.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب، يوم الإثنين 3 يناير 2022.
#اتحاد_كلباء يرد سريعاً..
كامارا يرتقي عالياً ويسجل هدف التعادل من ضربة رأس قوية#كأس_رابطة_المحترفين #اتحاد_كلباء_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/ERyTxAMk9w
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2021
وفي وقت لاحق يلعب النصر مع الوحدة، على أن تستكمل مباريات ذهاب ربع النهائي، غدًا الجمعة، حيث يلعب شباب الأهلي دبي مع عجمان، والعين مع الوصل.
المدافع محمد ربيع يتوغل ويهدي كرة لجواو فيكتور سددها الأخير بقوة في الشباك معلناً ثالث أهداف #الجزيرة #كأس_رابطة_المحترفين #اتحاد_كلباء_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/jqDN63SVMT
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2021
من علامة الجزاء.. #ملابا يسجل هدف التعادل لنادي #اتحاد_كلباء لتصبح النتيجة 3-3#كأس_رابطة_المحترفين #اتحاد_كلباء_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/uQG4z83nlp
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2021