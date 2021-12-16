رياضة

كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. تعادل مثير بين الجزيرة واتحاد كلباء في ذهاب ربع النهائي (فيديو)
تاريخ النشر: 16 ديسمبر 2021 16:03 GMT
تاريخ التحديث: 16 ديسمبر 2021 16:25 GMT

كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. تعادل مثير بين الجزيرة واتحاد كلباء في ذهاب ربع النهائي (فيديو)

من المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب يوم الإثنين 3 يناير 2022.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل الجزيرة ومنافسه اتحاد كلباء بنتيجة 3/3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وكان اتحاد كلباء البادئ بالتسجيل عبر حبيب الفردان في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من مدافعي الجزيرة.

وسجل البرازيلي فيكتور سا هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم عبدالله ديابي للجزيرة في الدقيقة 38 واحتسبه الحكم بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.

لكن اتحاد كلباء عاد وأدرك التعادل في الدقيقة 43 بتوقيع عصمان كامارا من ضربة رأسية.

وتوغل المدافع محمد ربيع وأهدى كرة لجواو فيكتور سددها الأخير بقوة في الشباك مسجلًا ثالث أهداف الجزيرة في الدقيقة 48.

ومنح الحكم اتحاد كلباء ركلة جزاء سجل منها بينيل ملابا هدف التعادل في الدقيقة 72 لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل 3/3.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب، يوم الإثنين 3 يناير 2022.

وفي وقت لاحق يلعب النصر مع الوحدة، على أن تستكمل مباريات ذهاب ربع النهائي، غدًا الجمعة، حيث يلعب شباب الأهلي دبي مع عجمان، والعين مع الوصل.

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