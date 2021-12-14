اتحاد الكرة الإماراتي يعلن تعيين حميد الطاير رئيسًا للجنة المنتخبات الوطنية

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، برئاسة راشد بن حميد النعيمي، يوم الثلاثاء، تعيين حميد أحمد الطاير، عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في الاتحاد.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي، عبر حسابه على ”تويتر“، أنه ”ستتم تسمية أعضاء اللجنة خلال أيام“.

وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم قبل، أمس، استقالة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يوسف السهلاوي، بعد إخفاق منتخب الإمارات في بطولة كأس العرب 2021.

حميد الطاير رئيساً للجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية .. pic.twitter.com/4hygrQ6SBk — UAEFA (@uaefa_ae) December 14, 2021

يذكر أن يوسف حسين السهلاوي الذي يشغل أيضًا منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة كان قد تولى منصب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، في مارس 2020، في أعقاب تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة راشد بن حميد النعيمي.

وناقش اتحاد الكرة في اجتماع طارئ، عصر يوم الإثنين، تداعيات خروج منتخب الإمارات من ربع نهائي كأس العرب بالخسارة أمام قطر بخماسية نظيفة، ما أثار موجة غضب كبيرة في الشارع الرياضي على الجهاز الفني للمنتخب.

وينتظر منتخب الإمارات مهمة صعبة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك بخوضه لمواجهتين أمام سوريا والعراق، إذ يحتل حاليًا الأبيض المركز الثالث بخمس نقاط، ولديه أمل في المنافسة على الملحق الآسيوي، الذي يؤهل المنتخب الفائز للعب الملحق العالمي المؤهل لنهائيات مونديال قطر.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى أن اتحاد الكرة الإماراتي سيبقي على المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لاستئناف مشوار المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وطالب الكثيرون برحيل المدرب الهولندي، في ظل تراجع مستويات ونتائج الأبيض الإماراتي منذ توليه للمسؤولية في ديسمبر الماضي، خلفًا للمدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو.

وعلى الرغم من حصول بيرت فان مارفيك، على فرصة ثانية لتحسين سيرته الذاتية مع الأبيض، إلا إنه تعثر في خطواته، وينتظر قرارًا بالإقالة للمرة الثانية من تولي تدريب الإمارات، كما حدث معه عندما تمت إقالته في ديسمبر 2019.

وخلال تجربة الهولندي بيرت فان مارفيك الأولى مع المنتخب الإماراتي، حقق 6 انتصارات، وتعادل في مباراة، وخسر 4 مباريات، وأنهى مشواره بوداع بطولة كأس الخليج التي نظمت في قطر وبعد خسارته من قطر (2-4).

وفي فترة قيادته الثانية حاليًا للمنتخب الإماراتي، حقق 9 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، وتلقى ثاني أكبر خسارة في تاريخ الإمارات من قطر في كأس العرب، بعد ثمانية البرازيل الودية، العام 2005، في مباراتهما على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.