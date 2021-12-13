الاتحاد الإماراتي يقبل استقالة لجنة المنتخبات الوطنية ويشكل لجنة جديدة

قال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إن مجلس إدارته عقد اجتماعا طارئا برئاسة راشد بن حميد، وتم قبول اعتذار رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية وتشكيل لجنة جديدة.

وأفاد الاتحاد الإماراتي، في بيان، بأنه تم الاطلاع على التقرير الخاص بمشاركة المنتخب الأول في كأس العرب فيفا 2021، حيث ودع من ربع النهائي.

مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة راشد بن حميد ..



قبول اعتذار رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية وتشكيل لجنة جديدة .. pic.twitter.com/IEz7E6YQGX — UAEFA (@uaefa_ae) December 13, 2021

وأكد الاتحاد الإماراتي الموافقة على اعتذار يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية عن رئاسة اللجنة، واعتذار الأعضاء، وتفويض رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة جديدة، وتكليفها بالنظر بالتقارير الفنية والإدارية الخاصة بالمنتخب، ورفع التوصيات اللازمة.

وودع منتخب الإمارات من ربع نهائي كأس العرب 2021 بعد الخسارة 0/5 أمام قطر جاءت جميعها في الشوط الأول من المباراة.

ويوم السبت الماضي كشفت قناة ”أبوظبي الرياضية“ على أن يوسف حسين السهلاوي تقدم باستقالته من رئاسة لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم الإماراتي وطالب بضرورة إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك، من قيادة الأبيض، ولكن اتحاد الكرة تمسك باستمرار المدرب.

وفي 4 مباريات لمنتخب الإمارات في كأس العرب حقق الأول فوزين وتعادلا وخسارة.

أبوظبي الرياضية: اتحاد الكرة الإماراتي يتمسك باستمرار فان مارفيك رغم المطالبة بإقالته https://t.co/V8HjeXgOhh pic.twitter.com/wvkQBBFSJ8 — إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021

وبعد مواجهة قطر قال مارفيك: ”لا أقلق على منصبي، نسير على الطريق الصحيح ونخوض تجربة جيدة مع منتخب الإمارات في ظل التطور الملحوظ للمجموعة في الآونة الأخيرة“.

وأضاف: ”إنها المرة الأولى في حياتي المهنية التي أخسر فيها بالخمسة، ويبدو هذا الأمر لي أقرب إلى حد الجنون“.

وتولى بيرت فان مارفيك تدريب منتخب الإمارات في 14 ديسمبر 2020، علما أنه سبق أن قاد الإمارات في الفترة بين مارس 2019 وديسمبر 2019.

وصعد المنتخب الإماراتي إلى الدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما حصد 6 نقاط من 6 مباريات، حيث فاز مرة وحيدة وتعادل 3 مرات وخسر مرتين.

وتتبقى 4 مباريات لمنتخب الإمارات في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث سيواجه السوريا وإيران والعراق وكوريا الجنوبية.

وشارك منتخب الإمارات مرة وحيدة في نهائيات كأس العالم وكانت في نسخة 1990 في إيطاليا، حيث ودع من الدور الأول بعدما خسر في المباريات الثلاث في دور المجموعات.