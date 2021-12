جوائز غلوب سوكر.. محمد صلاح ورونالدو وميسي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في 2021

سيتنافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021 في جوائز غلوب سوكر.

وتم تقليص القائمة إلى 6 لاعبين فقط هم: صلاح ورونالدو وميسي وكيليان مبابي وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي، بعد أن كانت القائمة الأولية تضم 21 لاعبًا.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية يوم 27 ديسمبر خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام في دبي.

في حين جاءت قائمة اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم كالتالي: فازت جينيفر هيرموسو (برشلونة) وأليكسيا بوتيلاس (برشلونة) وأليكس مورغان (أورلاندو برايد) وسام كير (تشيلسي) وليكي مارتينز (برشلونة) ولوسي برونز (مانشستر سيتي) بجائزة أفضل لاعبة في العام.

وفيما يلي المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم:

1. تيبو كورتوا (ريال مدريد- بلجيكا).

2. مانويل نوير (بايرن ميونخ- ألمانيا).

3. جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – إيطاليا).

4. إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال).

5. إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا – الأرجنتين).

وفيما يلي المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم:

1. ديديه ديشان (منتخب فرنسا).

2. هانز فليك (منتخب ألمانيا).

3. بيب غوارديولا (مانشستر سيتي).

4. روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا).

5. ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

6. توماس توخيل (تشيلسي).

وفيما يلي المرشحين لجائزة أفضل فريق وطني لهذا العام:

1. الأرجنتين.

2. البرازيل.

3. فرنسا.

4. إيطاليا.

5. المغرب.

جوائز القرن

وفي ديسمبر الماضي توج ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن في العالم، من ”غلوب سوكر“، والتي تقام سنويا في دبي.

وتفوق ريال مدريد على بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني والأهلي المصري.

كما تم تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب لاعب القرن عن العقدين من 2001 وحتى 2020، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها.

وفاز رونالدو بـ5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، 4 مع ريال مدريد وواحدة مع مانشستر يونايتد، وكذلك توج بـ5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم.

كما حصل بايرن ميونخ على جائزة نادي العام 2020، بعد نجاحه في حصد الثلاثية والتتويج بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوج بعد ذلك بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الألماني.

في حين حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ جائزة لاعب العام 2020، متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وحقق ليفاندوفسكي الجائزة بعدما توج بجميع الألقاب التي شارك فيها مع بايرن ميونخ.

كما توج الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بجائزة مدرب القرن من غلوب سوكر، متفوقا على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، والسير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، وجوزيه مورينيو مدرب إنتر ميلان حاليا.

كما فاز الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، والمدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، بجائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام.