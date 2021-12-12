تثبيت كرة مباراة أمانة بغداد ضد نوروز في الدوري العراقي على "طبق" (صورة)

شهدت مباراة أمانة بغداد ضد نوروز في الدوري العراقي واقعة طريفة، قبل انطلاق مباراة الفريقين بالجولة 12.

وقبل نزول اللاعبين إلى أرض الملعب شهدت مراسم تقديم المباراة وجود ”طبق“ لتثبت الكرة عليه بدلا من تثبيتها على الطاولة كما هو المعتاد.

وأثارت هذه الصورة الكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

يذكر أن فريق أمانة بغداد تقدم عدة مراكز إلى الأمام بفوزه اليوم على فريق نوروز والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب بغداد لحساب الجولة الثانية عشرة.

وحقق فريق أمانة بغداد بداية سريعة عن طريق المحترف الموريتاني بلال بل في الدقيقة الحادية عشرة من المباراة.

وحافظ الفريق العاصمي على النتيجة حتى النهاية رغم عدة محاولات لفريق نوروز أخطرها محاولة اسو رستم التي أبعدها حارس أمانة بغداد لتنتهي المباراة بفوز بغداد بهدف دون رد.

ورفع بغداد رصيده إلى النقطة 16 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد نوروز عن النقطة العاشرة في المركز الخامس عشر.