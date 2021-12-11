أبوظبي الرياضية: اتحاد الكرة الإماراتي يتمسك باستمرار فان مارفيك رغم المطالبة بإقالته

كشفت قناة ”أبوظبي الرياضية“ على أن يوسف حسين السهلاوي، رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم الإماراتي، تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد، يوم السبت.

وأوضحت القناة، عبر حسابها على ”تويتر“، إلى أن ”السهلاوي“ طالب خلال الاجتماع بضرورة إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك، من قيادة ”الأبيض“، ولكن اتحاد الكرة تمسك باستمرار المدرب.

وطالب العديد من المتابعين والنقاد الرياضيين بإقالة فان مارفيك، إثر خسارة المنتخب الإماراتي أمام قطر، مساء الجمعة، (5-0) في ربع نهائي كأس العرب، والخروج من البطولة.

وأشار المدرب الهولندي عقب المباراة إلى أنها للمرة الأولى في حياته المهنية يخسر بالخمسة.

وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”لا أقلق على منصبي، نسير على الطريق الصحيح ونخوض تجربة جيدة مع منتخب الإمارات في ظل التطور الملحوظ للمجموعة في الآونة الأخيرة“.

وأضاف: ”إنها المرة الأولى في حياتي المهنية التي أخسر فيها بالخمسة، ويبدو هذا الأمر لي أقرب إلى حد الجنون“.

المباراة شهدت حضور 63 ألف و493 مشجع، كرقم قياسي في الحضور الجماهيري لمباريات قطر، وكانت النتيجة أيضا هي الأكبر في تاريخ قطر على الإمارات.

وعانى منتخب الإمارات الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي المخضرم، حيث أشارت تقارير سابقة إلى قرب إقالته بسبب سوء النتائج خلال تصفيات كأس العالم 2022، لكن الاتحاد الإماراتي جدد الثقة فيه.

وكان الهولندي بيرت فان مارفيك قد عاد لتولي تدريب منتخب الإماراتي في 14 ديسمبر من عام 2020.

وكان فان مارفيك قد قاد سابقا منتخب هولندا للوصول إلى نهائي كأس العالم 2010 قبل الهزيمة أمام إسبانيا، وساعد السعودية في التأهل للنهائيات في 2018، لكنه ترك منصبه بعد انتهاء عقده وقاد أستراليا في آخر نسخة في روسيا بعقد قصير الأجل.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم 2022، برصيد 6 نقاط من 6 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في مباراة، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين، ويتصدر المجموعة المنتخب الإيراني برصيد 16 نقطة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.