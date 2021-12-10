قطر تفوز على الإمارات 5/0 وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

قدمت قطر صاحبة الأرض عرضًا مذهلًا في الشوط الأول، وبلغت بجدارة قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد فوز كبير جديد على الإمارات 5-صفر في قمة خليجية في استاد البيت، اليوم الجمعة.

وسجل علي سالمين لاعب الإمارات بطريق الخطأ في مرماه بعد 6 دقائق، وأضاف المعز علي وبوعلام خوخي هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 28 و36، ثم أحرز عبد العزيز حاتم هدفا في الدقيقة 44، قبل أن يسجل المعز مجددًا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحققت قطر، التي أعلنت، اليوم، حضور أكثر من 63 ألف مشجع، بذلك فوزها الرابع على التوالي في البطولة المقامة على أرضها قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي لقطر ضد الإمارات بعد الانتصار 4-صفر في مشوار التتويج بكأس آسيا 2019 و4-2 في كأس الخليج في العام ذاته.

وستنتظر قطر في قبل النهائي الفائز من القمة المرتقبة للمنتخبين القادمين من شمال أفريقيا المغرب والجزائر، بعدما خاضت كل مبارياتها الأربع في البطولة ضد منتخبات آسيوية.

* مهرجان أهداف

تعثر مهند سالم مدافع الإمارات خلال الاستحواذ على الكرة دون التعرض لأي ضغط، وانقض المعز سريعًا على الكرة وأرسل تمريرة أرضية عرضية إلى زميله أكرم عفيف.

وراوغ عفيف الحارس علي خصيف بلمسة واحدة، لكنه تباطأ في التسديد، ووصلت الكرة إلى محمد العطاس مدافع الإمارات الذي حاول تشتيت الكرة لكنه سدد في زميله سالمين من مدى قريب لتهتز الشباك.

وكاد المعز، هداف كأس آسيا 2019، أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل الوصول إلى منتصف الشوط الأول بعد انفراد بالمرمى، لكن الحارس خصيف أنقذ التسديدة بقدمه ببراعة.

لكن بعد دقائق، وقبل مرور نصف ساعة من اللعب، لمس المدافع محمود خميس الكرة بيده بعد كرة عرضية من إسماعيل محمد، لتحتسب ركلة جزاء. ولم يخطئ المعز هذه المرة وهز الشباك بتسديدة قوية.

ومرر حسن الهيدوس كرة أرضية إلى المعز، خلف المدافع مهند سالم، وراوغ الحارس خصيف قبل أن يتعرض لخطأ. ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء في البداية، قبل أن يتابع اللقطة في شاشة جانبية ويغير قراره.

ونفذ خوخي الركلة بقوة في الزاوية العليا اليمنى للحارس خصيف، ثم أرسل عفيف تمريرة متقنة من الجانب الأيمن قابلها حاتم بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء، لتهتز الشباك للمرة الرابعة.

وواصل عفيف توزيع التمريرات الساحرة، وأرسل كرة أرضية إلى المعز الذي أنهى الفرصة داخل المرمى أيضا لتصبح النتيجة 5-صفر.

وأجرى بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات 3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني لمحاولة إنقاذ الموقف، وأهدر بعدها البديل علي مبخوت انفرادا بالمرمى بعدما سدد كرة أرضية بجوار القائم، لكن النتيجة لم تتغير رغم وجود بعض الفرص للفريقين.