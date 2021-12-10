التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد قطر في كأس العرب

يستضيف ملعب (البيت) مساء اليوم الجمعة، ديربي خليجيا مثيرا بين منتخبي قطر والإمارات في دور الثمانية ببطولة كأس العرب.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة قطر ضد الإمارات في كأس العرب، فإلى السطور القادمة:

هدف خليل إبراهيم الرائع يمنح الإمارات فوزا مهما على موريتانيا لتصل إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة وتقترب من التأهل لربع نهائي #كأس_العرب #موريتانيا_الامارات #مونديال_العرب pic.twitter.com/rzF5NfdbKt — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت قطر، و 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 بصوت المعلق عصام الشوالي، والكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

مشوار المنتخبين

تأهل المنتخب القطري متصدرا ترتيب المجموعة الأولى بعد الفوز على البحرين بنتيجة 1/0 ثم التغلب على عمان بنتيجة 2/1 وحسم العلامة الكاملة بالتغلب على العراق بنتيجة 3/0.

وصعد المنتخب الإماراتي بعد الحصول على وصافة المجموعة الثانية بعد الفوز على سوريا بنتيجة 2-1 ثم تغلب على موريتانيا بنتيجة 1-0 وخسر أمام تونس بنتيجة 1-0.

كأس العرب.. منتخب تونس يهزم الإمارات ويتأهلان معا إلى ربع النهائي https://t.co/7eYQYKZ0Jk pic.twitter.com/qrDANA87J0 — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين في كأس الخليج 1972 بالفوز بنتيجة 1/0 لصالح الإمارات، ثم حصل منتخب قطر على المركز الثالث ببطولة كأس الخليج العام 1974 بركلات الترجيح على حساب الإمارات.

وفاز منتخب قطر بنتيجة 3/1 في بطولة كأس الخليج 1976، ثم تغلب بنتيجة 1/0 في بطولة كأس الخليج 1979، وتغلب المنتخب القطري بنتيجة 2/1 في كأس آسيا 1980.

وتغلب منتخب الإمارات بنتيجة 1/0 في كأس الخليج 1982، وكرر الفوز بالنتيجة نفسها في كأس الخليج 1984، ثم تغلب منتخب قطر بنتيجة 3/2 في كأس الخليج 1986، ثم فاز المنتخب القطري بنتيجة 2/1 في كأس الخليج 1988، وكرر النتيجة نفسها في كأس آسيا بالعام نفسه.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في تصفيات كأس العالم 1990، كما تعادلا دون أهداف في بطولة كأس الخليج العام 1990، ثم فاز منتخب قطر بنتيجة 1/0 في كأس الخليج 1992 ثم تعادلا بنتيجة 2/2 في دورة الألعاب الآسيوية العام 1994.

وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 2/0 في بطولة كأس الخليج 1994، ثم فاز منتخب قطر بنتيجة 1/0 في كأس الخليج 1996، كما فاز المنتخب القطري بنتيجة 2/1 في كأس العرب 1998 في نصف النهائي وتعادلا في نسخة كأس الخليج بالعام ذاته دون أهداف.

وفاز منتخب قطر بنتيجة 2/0 في تصفيات مونديال 2002، ورد المنتخب الإماراتي بالفوز بنتيجة 2/1، كما فاز منتخب قطر بنتيجة 2-0 في كأس الخليج 2002 وتعادلا دون أهداف في كأس الخليج 2004، وأيضا تعادلا بنتيجة 2/2 في نسخة خليجي 17 التي أقيمت في العام نفسه.

وتغلب المنتخب الإماراتي بنتيجة 2/1 في كأس آسيا 2007، ثم تعادلا دون أهداف في كأس الخليج 2009، وفاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 3/1 في بطولة كأس الخليج 2013، ثم فاز بنتيجة 4/1 في كأس آسيا 2015، ورد المنتخب القطري بالفوز بنتيجة 4/0 في كأس آسيا 2019، وفاز منتخب قطر بنتيجة 4/2 في نسخة العام نفسه ببطولة كأس الخليج.

لعبت ضد كل المدارس الكروية.. فان مارفيك يتوقع مواجهة قوية للإمارات أمام قطر بكأس العرب https://t.co/DQOZHmGtU9 pic.twitter.com/VORHtDkiUN — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

أسلحة قطر

يتسلح المنتخب القطري صاحب الضيافة بعامل الاستقرار الفني الذي يعيشه العنابي على مدار السنوات الماضية مع مدربه الإسباني فيليكس سانشيز.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب القطري جاهز لهذه المواجهة وسيلعب بقوة للتأهل وحسم تذكرة نصف النهائي، موضحا أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة.

ويعتمد المنتخب القطري على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سعد الشيب، وأمامه ثلاثي خط الدفاع بوعلام خوخي وبسام الراوي وعبد الكريم حسن، ويقود خط الوسط كريم بوضياف وعبد العزيز حاتم ويمينا بيدرو ميغيل ويسارا همام أحمد، مع ثلاثي الهجوم حسن الهيدوس وأكرم عفيف والمعز علي.

أوراق الإمارات

يبحث المنتخب الإماراتي عن تحقيق الفوز على حساب قطر، وإنهاء مسيرة صاحب الأرض في كأس العرب.

وقال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي في المؤتمر الصحفي، إن المنتخب القطري أحد أفضل الفرق حاليا في آسيا، موضحا أنه واثق في قدرات فريقه ويسعى لاستكمال مشوار البطولة.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه رباعي خط الدفاع شاهين عبد الرحمن ومحمد العطاس وبندر الأحبابي ومحمود خميس.

منتخب الإمارات يواجه قطر.. وعمان ضد تونس في ربع نهائي كأس العرب https://t.co/1s9sRRsQWj pic.twitter.com/cNeTL3iVRG — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان وأمامهما علي صالح، وفي الهجوم كايو كانيدو وعلي مبخوت وطحنون الزعابي.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة صعبة بين قطر والإمارات، موضحا أن المنتخب القطري لديه أوراق هجومية مميزة بوجود أكرم عفيف والمعز علي.

وأشار إلى أن المنتخب الإماراتي عليه علاج مشاكله الدفاعية والتنظيم بشكل أكبر في الملعب مع قدرات مبخوت التهديفية.