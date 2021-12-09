لعبت ضد كل المدارس الكروية.. فان مارفيك يتوقع مواجهة قوية للإمارات أمام قطر بكأس العرب

توقع ”بيرت فان مارفيك“ مدرب الإمارات مباراة قوية أمام قطر صاحبة الضيافة في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم في استاد البيت، يوم الجمعة، قائلًا إن المواجهة ستكون مفيدة جدًا لفريقه أمام منافس لعب ضد كل المدارس الكروية.

وقال فان مارفيك للصحفيين، اليوم الخميس: ”دائمًا أتطلع إلى المباراة التالية، وأعتقد وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا بالمشجعين وهم كلهم لأصحاب الأرض، لكن هذا سيمنح خبرة للاعبي فريقي الشبان“.

وأضاف المدرب الهولندي: ”أظن أن قطر هي المرشح الأكبر، فهي تستعد منذ فترة طويلة، وهم معًا منذ سنوات عديدة، ولعبت ضد كل المدارس الكروية“.

وتابع: ”بالنسبة للاعبي فريقي أغلبهم لم يلعبوا في مثل هذه البطولة، لهذا فإنه ولأسباب عديدة من المهم جدًا لعب هذه المباراة“.

منتخب الإمارات يواجه قطر.. وعمان ضد تونس في ربع نهائي كأس العرب https://t.co/1s9sRRsQWj pic.twitter.com/cNeTL3iVRG — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

وأكد ”فان مارفيك“ أن الشيء المثالي أن تكون المباراة ضد قطر صعبة، لكن أن ينجح لاعبوه في الوقت ذاته بحل أي مشكلات.

وقال المدرب الذي بلغ نهائي كأس العالم 2010 مع هولندا: ”أتمنى أن تكون المباراة صعبة، وأن ينجح اللاعبون بحل هذه المشكلات، وهذا أفضل سيناريو، وأكون سعيدًا عندما يمتلئ الملعب… سيمنح هذا خبرة مهمة للاعبين، وستكون الأمور صعبة، لكن هذا موقف لا توجد فيه مباراة سهلة، وأحب خوض مباريات صعبة“.

وينتظر فيلكس سانشيز مدرب قطر حضور المشجعين أيضًا، مع إدراك أن مجهود اللاعبين داخل أرض الملعب هو من سيصنع الفارق.

وقال سانشيز: ”بكل تأكيد من المهم حضور المشجعين من أجل مساندتنا، وهذا يجعلنا نشعر أن الجماهير معنا، لكن في نهاية اليوم علينا أن نؤدي عملنا، والجماهير ستدفعنا لتحقيق هدفنا. وأعتقد أنه من الهمم الحضور والتشجيع طوال المباراة كما فعلوا على سبيل المثال في المباراة السابقة“.

وفازت قطر في أول جولتين بصعوبة ضد البحرين وسلطنة عُمان، قبل أن تسجل 3 أهداف قرب النهاية في الانتصار على العراق.

وتصدرت قطر، التي توجت بكأس آسيا قبل أقل من 3 أعوام، المجموعة الأولى بتسع نقاط من 3 مباريات، وستأمل في مواصلة الانتصارات أمام جارتها الإمارات في دور الثمانية يوم الجمعة.

وسيتأهل الفائز من القمة الخليجية لمواجهة المغرب أو الجزائر.