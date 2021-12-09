رسميا.. الإعلان عن موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي

أعلنت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، اعتماد مواعيد جديدة لعدد من مباريات المسابقات المحلية، كما كشفت عن موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي.

وقالت الرابطة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”اعتمدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية، المواعيد الجديدة للمباريات في جميع مسابقاتها، وذلك تماشيًا مع قرار حكومة الإمارات، بإعلان النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، وتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد، اعتبارًا من 1 يناير 2022.

تماشياً مع قرار حكومة الإمارات بنظام العمل الجديد

اللجنة الفنية لرابطة المحترفين تعتمد مواعيد المسابقات — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) December 9, 2021

وقررت اللجنة إقامة مباراة كأس السوبر الإماراتي، يوم 7 يناير 2022، وتجمع الجزيرة حامل لقب الدوري الموسم الماضي، وشباب الأهلي، حامل لقب كأس رئيس الدولة.

وعلى مستوى دوري أدنوك للمحترفين، عدلت اللجنة مواعيد مباريات الجولة الـ13، حيث ستقام أيام 8، 9 و11 يناير 2022.

كما حددت اللجنة مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، حيث ستقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، ويلعب في اليوم الأول اتحاد كلباء والجزيرة الساعة 18:00، ثم يستضيف النصر منافسه الوحدة الساعة 20:15.

وتتواصل مباريات ذهاب ربع النهائي، بمواجهة شباب الأهلي دبي، وعجمان، الساعة 18:00 يوم 17 ديسمبر، وتختتم بمواجهة العين والوصل الساعة 20:15 في اليوم ذاته.

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: نهاية قمة النصر وشباب الأهلي بالتعادل.. والوحدة يخطف الوصافة https://t.co/wrCDGoUmbv pic.twitter.com/uWLgENUcSJ — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وتقرر أن تقام مباريات الإياب يومي 3 و4 يناير 2022، وتنطلق بمواجهة الجزيرة، واتحاد كلباء الساعة 17:00، ثم عجمان، وشباب الأهلي، الساعة 19:30 في اليوم الأول، في حين يستضيف الوحدة منافسه النصر الساعة 17:00 يوم 4 يناير، ثم يحل العين ضيفًا على الوصل في ختام الجولة الساعة 19:30.

يشار إلى أن العين يتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين 2021/2022، وفي رصيده 24 نقطة من 10 مباريات، وحقق البنفسجي الفوز 7 مرات وتعادل 3 مرات ولم يخسر. ويحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وهو الآخر لم يخسر، حيث فاز 5 مرات وتعادل 5 مرات، ويتأخر بـ5 نقاط عن العين.

لابا كودجو يؤجل احتفاله بالهدف الرابع في شباك الجزيرة انتظارا لتقنية الvar #الجزيرة_العين #العين_الجزيره pic.twitter.com/1h444Rm6zG — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وفي المركز الثالث، يأتي النصر، وحصد 17 نقطة مع شباب الأهلي دبي، أما الجزيرة حامل لقب الموسم الماضي، فحصد 16 نقطة من 10 مباريات، حيث تكبد 4 خسائر، وفاز 5 مرات، وتعادل مرة، ويحتل المركز الخامس.

يشار إلى أن العين، هو أكثر نادٍ توج بلقب الدوري، ونال اللقب 13 مرة، آخرها كان موسم 2017/2018، مقابل 7 ألقاب لكل من شباب الأهلي دبي والوصل، و6 للشارقة، و4 للوحدة، و3 للجزيرة والنصر.