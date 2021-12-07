موعد ومباريات ربع نهائي كأس العرب

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلي دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر في الفترة الحالية.

وتأهل منتخبا تونس والإمارات عن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكل منهما، ولكن الصدارة لصالح ”نسور قرطاج“ بفارق الأهداف.

واستطاع كل من منتخبا مصر والجزائر، حسم التأهل من المجموعة الرابعة.

المغرب استطاعت التأهل كمتصدر عن المجموعة الثالثة، بعد الفوز في الـ 3 لقاءات لها بالمجموعة، وجاء معه في المركز الثاني منتخب الأردن برصيد 6 نقاط.

وفي المجموعة الأولى، حسمت قطر تأهلها إلى دور الـ8 من البطولة كمتصدر، ورافقها منتخب عمان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره العماني في ربع النهائي على ستاد المدينة التعليمية، يوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

كما يواجه المنتخب القطري نظيره الإماراتي يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد البيت، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وبعد مباراة جنونية، انتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة من الجزائر بعد بطاقتين ملونتين في اللحظات الأخيرة رغم التعادل 1-1 في قمة مثيرة في كأس العرب لكرة القدم في استاد الجنوب وسط حضور كبير من المشجعين اليوم الثلاثاء.

وتصدر المنتخب المصري مجموعته ليواجه نظيره الأردني في ربع النهائي، يوم السبت المقبل، على استاد الجنوب، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

فيما تأهل منتخب الجزائر في المركز الثاني ليصطدم بنظيره المغربي في ديربي قوي، على استاد الثمامة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وتتأهل 4 منتخبات إلى دور نصف النهائي المقرر إقامته يوم 15 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر القادم.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

بطولة كأس العرب يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لاختبار مدى تحضيرات دولة قطر لتنظيم كأس العالم 2022.

ويصل إجمالي جوائز البطولة إلى 25 مليون دولار، حيث يحقق الفائز باللقب 5 ملايين دولار، والمركز الثاني سيحصل على 3 ملايين دولار، بينما سيقسم باقي القيمة المالية على باقي منتخبات البطولة.