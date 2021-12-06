منتخب الإمارات يواجه قطر.. وعمان ضد تونس في ربع نهائي كأس العرب

يواجه المنتخب الإماراتي منافسه المنتخب القطري مستضيف البطولة في ربع نهائي كأس العرب 2021، في حين يلعب المنتخب التونسي مع عمان في الدور ذاته.

وتأهل منتخب قطر متصدرا ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات، في المقابل تأهل منتخب الإمارات إلى ربع النهائي في المركز الثاني بعدما حصد 6 نقاط، وصعد ثاني ترتيب المجموعة الثانية، خلف منتخب تونس الذي حصد 6 نقاط أيضا.

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان الإماراتي والقطري يوم الجمعة المقبل على استاد البيت الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تونس وعمان في اليوم ذاته، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وفي آخر 10 مباريات بين الإمارات وقطر في بطولات كأس الخليج وكأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم، فاز المنتخب القطري 3 مرات، مقابل 4 انتصارات لمنتخب الإمارات، وتعادلا في ثلاث مناسبات.

وتنص لوائح البطولة على أن متصدر المجموعة الأولى يلاقي ثاني المجموعة الثانية في ربع النهائي، في حين يلعب ثاني المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية وهكذا.

وتقام مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب يومي الجمعة والسبت 10 و 11 ديسمبر.

في حين تلعب مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 15 ديسمبر، وتقرر أن تلعب المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر، على أن تقام على استاد البيت.

وافتتح منتخب الإمارات مشواره في البطولة بالفوز 2/1 على سوريا، قبل أن يتغلب 1/0 على موريتانيا، وخسر في الجولة الثالثة 0/1 أمام تونس ليخسر معها صدارة المجموعة.

أما منتخب قطر فقد فاز في الجولة الأولى 1/0 على البحرين، ثم تفوق 2/1 على عمان، وقد ضمن صدارة المجموعة قبل مواجهة العراق في الجولة الثالثة.

مكافآت مجزية

وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث يحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

ويحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و 1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

ويحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى 16.

يشار إلى أن البطولة تقام على 6 ملاعب هي: البيت (الافتتاح الرسمي والنهائي)، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و 974.

وتوفر البطولة، التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا)، فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر، والاستمتاع باستاداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2022.