كأس العرب.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي تونس ضد الإمارات وسوريا مع موريتانيا

يسدل الستار على منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب بمواجهتين من العيار الثقيل بين منتخبي تونس والإمارات، بجانب اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي سوريا وموريتانيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح المواجهتين وصراع التأهل عن هذه المجموعة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخبي تونس والإمارات على ملعب ”الثمامة“، كما يلتقي منتخب سوريا منافسه موريتانيا على ملعب الجنوب.

وتقام المباراة بين تونس والإمارات في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين بتوقيت تونس، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري وقناة الكأس 1 بصوت المعلق أحمد الطيب.

وتقام مباراة منتخبي سوريا وموريتانيا في الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت سوريا الثالثة عصرا بتوقيت موريتانيا.

وتذاع هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق محمد بركات وقناة الكأس 2 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بانتصارين وعلامة كاملة، وسجل ”الأبيض“ 3 أهداف واستقبل هدفا واحدا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوز وهزيمة، وسجل ”نسور قرطاج“ 5 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفوز وهزيمة، وسجل ”نسور قاسيون“ 3 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير بلا نقاط بهزيمتين، وسجل ”المرابطون“ هدفا واحدا واستقبل 6 أهداف.

سيناريوهات التأهل

يحتاج منتخب الإمارات للفوز بأي نتيجة لحسم التأهل والصدارة، ولكن التعادل _أيضا_ يكفل الصعود بشكل رسمي للأبيض بغض النظر عن نتيجة لقاء سوريا وموريتانيا.

ولا تعني الخسارة خروج المنتخب الإماراتي فقد يضمن التأهل حال فوز موريتانيا على سوريا أو تعادلهما.

ويحتاج منتخب سوريا إلى الفوز مع هزيمة أو تعادل تونس وهو نفس ما يحتاجه منتخب تونس لضمان التأهل بعيدا عن أي حسابات بالفوز مع تعادل منتخب سوريا أو خسارته.

ويبقى السيناريو الثالث الذي يشمل حسابات معقدة بتحقيق منتخب تونس الفوز على الإمارات وفوز منتخب سوريا ووصول المنتخبات الثلاثة إلى 6 نقاط وتساويهم في الرصيد ذاته.

وتنص لائحة البطولة على اللجوء إلى فارق الأهداف ثم الأكثر إحرازا للأهداف ثم النقاط في المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة ثم سيكون اللجوء لمعيار اللعب النظيف في حالة التساوي في كل ما سبق وفي حالة التساوي في كل هذه المعايير سيتم اللجوء إلى القرعة.

تونس ضد الإمارات

تبدو المواجهة بين منتخبي تونس والإمارات بمثابة لقاء فاصل في صراع التأهل عن هذه المجموعة المتشابكة.

وقال منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه ليس أمامه أي خيار سوى تحقيق الفوز على الإمارات وحسم النقاط الثلاث.

وأوضح أن فريقه وضع نفسه في هذه الحسابات بخسارته الأخيرة أمام سوريا؛ ما يجعل الفريق مطالبا بالقتال حتى آخر لحظة لحسم التأهل.

وتحدث الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قبل المباراة مؤكدا أن الأبيض لم يحسم التأهل بعد ويحتاج للفوز أو التعادل لضمان الصعود بشكل رسمي.

وأشار إلى أن لاعبي الإمارات لا بد أن يُظهروا شخصيتهم في المستطيل الأخضر ويحسموا صراع التأهل بأيديهم بعيدا عن أي حسابات أخرى.

ويفتقد منتخب تونس جهود لاعبه محمد علي بن رمضان للإيقاف، كما تحيط الشكوك بجاهزية علي معلول وياسين الشيخاوي.

ويعتمد منتخب تونس على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى فاروق بن مصطفى وأمامه رباعي خط الدفاع ياسين مرياح وبلال العيفة وجاسر الخميري أو محمد دراجر ومحمد أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي وفرجاني ساسي وأمامهما فراس بلعربي وعلى الأطراف نعيم السليتي وحنبعل المجبري مع المهاجم سيف الدين الجزيري.

ويعتمد فان مارفيك على تشكيلته التي يراهن عليها في منتخب الإمارات بالخطة المفضلة للمدرب الهولندي 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع شاهين عبد الرحمن ومحمد العطاس ووليد عباس وبندر الأحبابي.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان وأمامهما علي صالح وكايو كانيدو وطحنون الزعابي مع المهاجم علي مبخوت.

سوريا ضد موريتانيا

يبحث منتخب سوريا عن مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي ورفع أسهمه في حسابات التأهل.

وأكد المدرب الروماني تيتا فاليريو، المدير الفني لمنتخب سوريا، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا أن فريقه لن يلعب سوى للفوز خاصة بعد التغلب على تونس.

وأشار مدرب سوريا إلى أنه ليس مرتاحا لطريقة لعب فريقه أمام تونس؛ لأن النتيجة جاءت في ظروف استثنائية في ظل طرد لاعب تونس محمد علي بن رمضان.

في المقابل، قال الفرنسي ديديه غوميز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه درس المنتخب السوري جيدا ويعلم تماما قوة عناصره وأوراقه وسيحاول تقديم مباراة قوية.

ويعتمد منتخب سوريا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد الحاج عثمان وأمامه ثلاثي خط الدفاع ثائر كروما ويوسف محمد ومؤيد الخولي، بينما يقود خط الوسط محمد عنز وبجواره أوليفير كاس كاوو ويمينا عمرو جنيات ويسارا محمد صهيوني مع ثلاثي الهجوم ورد السلامة ومحمد عثمان ومحمود البحر.

ويراهن منتخب موريتانيا على تشكيلة تضم حارس المرمى مباكي نداي وأمامه خماسي خط الدفاع مصطفى دياو وبودا محسن وباكاري نداي وهارونا أبو ديمبا ومحمدين بيبو.

ويقود خط الوسط جيسوما فوفانا ومحمد ديلاهي وعلى الأطراف إدريسا تيام وهيمايا تانجيه وآدم با.

وقال المدرب المصري أيمن الرمادي، المدير الفني الأسبق لفريق عجمان الإماراتي، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المجموعة صعبة ومتشابكة ولها حسابات معقدة.

وأوضح أن مواجهة تونس والإمارات ستكون صعبة للغاية بين المنتخبين خاصة أن كل فريق لديه الرغبة في تحقيق الفوز وسيحسم هذه المواجهة صراع التأهل.

وتوقع الرمادي تأهل منتخبي الإمارات وسوريا إلى ربع النهائي عن هذه المجموعة، مؤكدا أن منتخب تونس وضع نفسه في ورطة بخسارته أمام سوريا.