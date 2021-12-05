"سيتي جروب" تحقق إنجازا جديدا بتأهل نيويورك سيتي لنهائي الدوري الأمريكي

تأهل فريق نيويورك سيتي إلى نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي بعد فوزه 2-1 على فيلادلفيا يونيون في نهائي القسم الشرقي.

وعلى استاد سوبارو بارك، قدم نيويورك سيتي عرضًا رائعًا وحقق ريمونتادا قوية بعد أن قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2/1.

تقدم بورتلاند بفضل هدف عكسي من المدافع أليكس كالينز سجله في مرماه في الدقيقة 63.

ولم تدم الفرحة طويلا حيث تعادل ماكسي موراليز في الدقيقة 65، بعد أقل من دقيقتين من تقدم أصحاب الأرض.

ونجح تاليس ماجنوفي تسجيل هدف الفوز لنيويورك سيتي قبل النهاية بدقيقتين، ليقود فريقه إلى إنجاز تاريخي.

وسيلتقي نيويورك سيتي مع بورتلاند تيمبرز في النهائي على لقب 2021 لدوري المحترفين الأمريكي يوم السبت المقبل.

النهائي يشتعل..

فيلادلفيا يونيون يتقدم ونيويورك سيتي يرد سريعاً بهدف التعادل

الدوري الأميركي – نهائي الشرق #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/ksmAIXMZl9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 5, 2021

نيويورك سيتي يتقدم في الدقائق الأخيرة

تاليس ماجنو يسجل هدفاً ثميناً

الدوري الأميركي – نهائي الشرق #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/im3321p3hm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 5, 2021

ويملك الشيخ منصور بن زايد، فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وعدة أندية أجنبية أخرى ضمن مجموعة ”سيتي جروب“ بينها نيويورك سيتي وكذلك مومباي سيتي، الذي توج أيضا بلقب الدوري الهندي الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على موهون بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية من البطولة في مارس/آذار الماضي والجزيرة بطل دوري أدنوك الإماراتي.

ويُعد تأهل نيويورك سيتي إلى نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين نجاحا يضاف إلى سلسلة نجاحات أندية الشيخ منصور، حيث سيتلقي الفريق مع بورتلاند تيمبرز على لقب 2021 يوم السبت المقبل.

تاريخ المجموعة

واستحوذت مجموعة أبوظبي للاستثمار، المملوكة للشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، على نادي مانشستر سيتي عام 2008، واستثمرت فيه بشكل ذكي ليتحول سريعا من ناد متخم بالديون إلى أحد عمالقة الدوري الممتاز بشكل خاص وأوروبا بشكل عام.

في عام 2013 تأسست ”سيتي جروب“ لكرة القدم المالكة للأعمال التجارية المتعلقة باللعبة في عدة مدن حول العالم، بما في ذلك أندية وأكاديميات وشركات التسويق الرياضي، بهدف زيادة العمل في صناعة كرة القدم داخل وخارج الملعب، والعثور على أفضل المواهب الكروية وتطويرها.

وفي العام التالي انطلقت المجموعة بشكل عملي، عن طريق ضم نادي نيويورك سيتي إلى مانشستر سيتي، ثم توسعت سريعا بضم أندية جديدة تحت رايتها، ليبلغ عددها 11 في الوقت الحالي.

وتضم المجموعة حاليا أندية مانشستر سيتي ونيويورك سيتي وملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني ومونتيفيديو سيتي الأوروغواياني وجيرونا الإسباني وسيشوان الصيني ومومباي سيتي الهندي ولوميل البلجيكي وتروا الفرنسي بجانب بوليفار البوليفي الذي أصبح أول ناد شريك لمجموعة سيتي.