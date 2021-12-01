كأس العرب: منتخب الأردن يصعق السعودية بهدف نظيف (فيديو)

فاجأ المنتخب الأردني نظيره السعودي وتغلب عليه 1-صفر بالمجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم في مباراة شهدت إلغاء هدفين، وطرد لاعب من كل فريق في استاد المدينة التعليمية في قطر، اليوم الأربعاء.

وسجل محمود مرضي هدف الأردن، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، بتسديدة قوية من مدى قريب بدلت اتجاهها عندما ارتطمت في قدم خليفة الدوسري بالدقيقة 62 قبل أن تم طرد الدوسري إثر حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 74.

وسجل الأردن، الذي شارك الصدارة مع المغرب بثلاث نقاط لكل منهما لكنه يتأخر بفارق الأهداف، هدفه رغم النقص العددي بعد طرد إحسان حداد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53 بعد تدخل قوي ضد تركي العمار.

وألغى الحكم هدفًا للأردن سجله يزن النعيمات في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس السعودي محمد الربيعي، لكن الحكم ألغى الحكم بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وردت العارضة ضربة رأس رائعة للأردن في الدقيقة 49، بينما ألغى الحكم هدفًا للسعودية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد.

المغرب تكتسح فلسطين

وفي وقت سابق اكتسح المنتخب المغربي نظيره الفلسطيني وحقق فوًزا كبيرًا 4 – صفر، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم.

ووضع الظهير محمد ناهيري المنتخب الثاني للمغرب في المقدمة بعد مرور نصف ساعة من البداية، إثر تسديدة من 25 مترًا خدعت الحارس عمر قدورة.

وعاد ”الحافيظي“ ليحرز هدفه الشخصي الثاني، والثالث للمغرب، في الدقيقة 64 بتسديدة إثر تمريرة بينية من وليد الكرتي.

وسجل المغرب هدفًا رابعًا في الدقيقة 70 عن طريق البديل وليد أزارو، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.

وأكمل القائد بدر بانون رباعية المغرب في الدقيقة 87 من ركلة جزاء حصل عليها البديل سفيان رحيمي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي في الجولة الثانية مع نظيره الأردني، يوم السبت المقبل 4 كانون الأول/ديسمبر، على أن يخوض المنتخب الفلسطيني مواجهة أمام نظيره السعودي في اليوم ذاته.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع، علمًا بأن المباراة النهائية تقام، يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، على استاد البيت.