ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: نهاية قمة النصر وشباب الأهلي بالتعادل.. والوحدة يخطف الوصافة

تعادل النصر مع شباب الأهلي بهدف لكل فريق خلال مباراة الديربي التي أقيمت اليوم بين الفريقين، على ستاد آل مكتوم، في ختام الجولة العاشرة لـ“دوري أدنوك للمحترفين“.

لم ينجح الفريقان في استغلال الفرص المتاحة في الشوط الأول، لتنتقل الإثارة إلى الشوط الثاني، والذي شهد هدفي اللقاء.

افتتح البديل مهدي قايدي التسجيل لشباب الأهلي دبي بمهارة فردية رائعة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 64.

وأدرك النصر التعادل من ركلة جزاء، سددها بنجاح البرتغالي توزي في الدقيقة 86.

بهذا التعادل تساوى رصيد الفريقين 17 نقطة، ويتواجد شباب الأهلي ثالثا والنصر رابعا.

الوحدة يواصل صحوته

واصل الوحدة صحوته وعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز 3-صفر على عجمان، في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد.

منح البرتغالي فابيو مارتنز التقدم للوحدة قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة بعد تمريرة القائد المخضرم إسماعيل مطر.

وضاعف التقدم سريعا في بداية الشوط الثاني عبر منصور الحربي بمتابعة لتسديدة ارتدت من الحارس ثم أكمل البرازيلي جواو بيدرو الثلاثية بعد تمريرة حاسمة أخرى من مطر (38 عاما).

وحقق الوحدة بذلك خمسة انتصارات مقابل خمسة تعادلات في 10 مباريات هذا الموسم ويحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق أربع نقاط خلف العين المتصدر.

وتوقف رصيد عجمان عند 14 نقطة بالمركز الثامن.

الوصل يصمد أمام الظفرة

وفي مباراة أخرى بفنس الجولة تعادل الظفرة والوصل 2-2، في المباراة التي أقيمت اليوم، على ستاد حمدان بن زايد.

خطف ماخيتي ديوب الهدف الأول للظفرة، بتسديدة أرضية زاحفة متقنة في الدقيقة 11.

وفقد الوصل جهود لاعب الوسط حسن إبراهيم لتعرضه للطرد في الدقيقة 28 لكنه انتفض ليسجل هدفين متتاليين عبر أحمد العكبري وعلي صالح من ركلة جزاء وألغى تقدم الظفرة المبكر عبر ماخيتي ديوب.

لكن السنغالي ديوب فرض التعادل في الدقيقة 70 بضربة رأس متقنة، ليخطف نقطة غالية لفريقه.

ويعتبر هذا ثامن هدف يسجله ديوب في شباك ”الإمبراطور“ على مدار المواجهات السابقة له أمامه.

ويملك الوصل 13 نقطة في المركز التاسع مقابل ثماني نقاط للظفرة في المركز 12.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: