الجزيرة ضد العين.. لابا كودجو يطلب التأكد من الـVAR قبل الاحتفال بهدفه (فيديو)

أحرز التوغولي لابا كودجو ”هاتريك“ في فوز كبير للعين 5-1 على ملعب الجزيرة، حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، لكنه أجل الاحتفال بهدفه الثاني والرابع لفريقه انتظارا لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مشهد غريب على إستاد آل نهيان، اليوم السبت.

وخاض الجزيرة المباراة على إستاد آل نهيان نظرا لخضوع ملعبه إستاد محمد بن زايد للصيانة، استعدادًا لكأس العالم للأندية، خلال فبراير/شباط المقبل.

وعزز العين، صدارته لترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، ووسع الفارق ”مؤقتا“ بينه وبين منافسيه، بينما تراجع الجزيرة إلى المركز الخامس بعد توقف رصيده عند 16 نقطة.

ورفع لابا رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بعد عشر جولات متقدما بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه، كما أنه ساهم في تعزيز صدارة العين للدوري.

لابا كودجو يؤجل احتفاله بالهدف الرابع في شباك الجزيرة انتظارا لتقنية الvar #الجزيرة_العين #العين_الجزيره pic.twitter.com/1h444Rm6zG — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وافتتح الأرجنتيني كريستيان خوانكا خماسية العين في الدقيقة 24 ليعوض تأخر فريقه بهدف ميلوس كوزانوفيك في الدقيقة 12، لكن وضع لابا العين في المقدمة في الدقيقة 31 ثم جعل سفيان رحيمي النتيجة 3-1 للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني انفرد لابا بالمرمى نتيجة خطأ فادح من حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري ليضع الكرة في المرمى لكنه يرفض الاحتفال قبل مراجعة تقنية الفيديو ويشير بيديه بعلامة تقنية الفيديو اعتقادا منه أنه كان متسللا لكن حكم المباراة احتسب الهدف بالفعل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ثم أكمل الثلاثية الشخصية في الدقيقة الأخيرة من المباراة بتسديدة من مدى قريب ليحقق للعين انتصارا كبيرا وثمينا على حامل اللقب.

لابا كودجو: العين فريق كبير ونريد أن نمثل هذا القميص بطريقة مناسبة.. أشكر الجماهير #الجزيرة_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9WQmgXQ2qF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 20, 2021

وكان الجزيرة قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد مدافعه محمد العطاس بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وهذا أول انتصار للعين على أحد المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، حيث تعادل مع شباب الأهلي دبي والوحدة وجاءت انتصاراته على فرق أفضلها يحتل المركز السادس حاليا وهو خورفكان.

ويمر الجزيرة بفترة تذبذب حيث خسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات منها الهزيمة أمام عجمان في الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي.