دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يهزم خورفكان.. وبني ياس يعبر العروبة بثنائية

استعاد فريق الشارقة نغمة الانتصارات على حساب نظيره خورفكان بنتيجة (3-1)، في مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين ضمن منافسات الجولة 10 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت.

ووصل الشارقة بهذا الفوز للنقطة 16 في المركز السادس، فيما تلقى خورفكان الخسارة الثانية على ملعبه هذا الموسم وله 15 نقطة في المركز السابع.

وخطف الشارقة الهدف الأول عن طريق ماركوس فينسيوس، بعد تمريرة مخادعة من دوارتي، من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، سددها قوية في الدقيقة 16.

ثم ضاعف بن مالانغو النتيجة بعد تسديدة لامست المدافع خليفة مبارك، لتغالط حارس المرمى، وتسكن الشباك في الدقيقة 22.

ونجح خورفكان بتقليص الفارق بتسديدة من باولينهو زاحفة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 58.

وحسم الشارقة المواجهة بالهدف الثالث، بواسطة شوكوروف، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رأسية من عبدالله غانم، في الدقيقة 81.

بني ياس يعبر العروبة

وفي مباراة أخرى، حقق بني ياس الفوز على العروبة 2-صفر، ليرفع بني ياس رصيده إلى 12 نقطة، ويبقى العروبة عند 4 نقاط.

وحسم بني ياس الفوز بثنائية في توقيت مبكر، بعدما تقدم سريعاً برأسية أحمد أبو ناموس، في الدقيقة الرابعة.

وعزز بني ياس تقدمه من ركلة حرة مباشرة بواسطة نيكولاس خمينيس، في الدقيقة 23.

واستمرت المباراة دون تغيير خلال الدقائق التالية، رغم محاولات الفريقين.