دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يهزم خورفكان.. وبني ياس يعبر العروبة بثنائية

استعاد فريق الشارقة نغمة الانتصارات على حساب نظيره خورفكان بنتيجة (3-1)، في مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين ضمن منافسات الجولة 10 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت.
ووصل الشارقة بهذا الفوز للنقطة 16 في المركز السادس، فيما تلقى خورفكان الخسارة الثانية على ملعبه هذا الموسم وله 15 نقطة في المركز السابع.
في أول مباراة لـ #كوزمين..#الشارقة يتفوق على #خورفكان 3-1 في الجولة العاشرة.. شاهد الأهداف#دوري_أدنوك_للمحترفين #خورفكان_الشارقة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/4mrk2H0wRd
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 20, 2021
وخطف الشارقة الهدف الأول عن طريق ماركوس فينسيوس، بعد تمريرة مخادعة من دوارتي، من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، سددها قوية في الدقيقة 16.
ثم ضاعف بن مالانغو النتيجة بعد تسديدة لامست المدافع خليفة مبارك، لتغالط حارس المرمى، وتسكن الشباك في الدقيقة 22.
ونجح خورفكان بتقليص الفارق بتسديدة من باولينهو زاحفة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 58.
وحسم الشارقة المواجهة بالهدف الثالث، بواسطة شوكوروف، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رأسية من عبدالله غانم، في الدقيقة 81.
نهاية المباراة بفوز بني ياس على العروبة 2-0..
شاهد الهدفين#بني_ياس_العروبة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/VVKSthsp5t
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 20, 2021
بني ياس يعبر العروبة
وفي مباراة أخرى، حقق بني ياس الفوز على العروبة 2-صفر، ليرفع بني ياس رصيده إلى 12 نقطة، ويبقى العروبة عند 4 نقاط.
وحسم بني ياس الفوز بثنائية في توقيت مبكر، بعدما تقدم سريعاً برأسية أحمد أبو ناموس، في الدقيقة الرابعة.
وعزز بني ياس تقدمه من ركلة حرة مباشرة بواسطة نيكولاس خمينيس، في الدقيقة 23.
واستمرت المباراة دون تغيير خلال الدقائق التالية، رغم محاولات الفريقين.