التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد العين في دوري أدنوك للمحترفين

تتجه أنظار عشاق الكرة الإماراتية مساء اليوم السبت إلى ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة لمتابعة لقاء ديربي العاصمة أبوظبي بين الجزيرة وضيفه العين في قمة مباريات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

وتنطلق الجولة العاشرة بمواجهة قوية بين خورفكان والشارقة، كما يلعب بني ياس ضد العروبة، ويستضيف الإمارات منافسه اتحاد كلباء.

مبخوت دائماً يظهر في المناسبات الكبيرة مثل #ديربي_العاصمة سجل 14 هدفاً ضد العين 😎#فخر_أبوظبي 🤍🖤 pic.twitter.com/5SPbWZemSX — نادي الجزيرة (@aljazirafc) November 18, 2021

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة والعين في دوري أدنوك، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (آل نهيان) في ظل الإصلاحات بملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 16 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في مواجهة وتلقى 3 هزائم.

قمة الجولة الـعـاشرة 🔥 الزعيم والجزيرة مساء السبت القادم #نادي_العين pic.twitter.com/w5YgOe8VTi — نادي العين (@alainfcae) November 18, 2021

وسجل الجزيرة 13 هدفا وتلقى 9 أهداف، ويعد علي مبخوت مهاجم الجزيرة هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

ويحتل العين صدارة ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة.

وسجل العين 18 هدفا وتلقى 7 أهداف، ويبقى هداف العين التوغولي لابا كودجو برصيد 10 أهداف وهو هداف الدوري حتى الآن.

وفاز الجزيرة في آخر مباراة ضد العين بنتيجة 2/0 يوم 7 مايو الماضي، ولم يفز العين في آخر 4 مواجهات ضد الجزيرة منذ تغلبه يوم 6 سبتمبر 2019 بنتيجة 3/0 قبل أكثر من 26 شهرا.

وكان آخر فوز للعين في الدوري على حساب الجزيرة بنتيجة 3/2 يوم 17 مارس 2018.

أسلحة الجزيرة

يدخل الجزيرة حامل اللقب مواجهة العين باحثا عن تحقيق الفوز لضرب عدة عصافير بحجر واحد أولها إلحاق الهزيمة الأولى بالعين صاحب الصدارة وتقليص الفارق مع الزعيم بخلاف استعادة ثقة جماهيره.

ويغيب عن صفوف الجزيرة حارس مرماه علي خصيف بسبب الإيقاف بجانب خلفان مبارك الذي يعاني للإصابة.

وقال الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن فريقه ليس في أتم الجاهزية خاصة أن فترة التوقف الدولي الأخيرة أثرت على بعض اللاعبين وقد تؤثر على جاهزية اللاعبين.

وأشار إلى أنه رغم هذه الغيابات فإن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز وسيلعب لعبور عقبة العين وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن يعتمد كايزر على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الرحمن العامري، وأمامه رباعي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش ومحمد العطاس ومحمد ربيع وسالم راشد.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان وأمامهما عبد الله ديابي، بينما يقود خط الهجوم علي مبخوت وجواو فيكتور وعمر تراوري.

أوراق العين

يخوض العين المواجهة المرتقبة ضد الجزيرة من أجل تحقيق الفوز وتعزيز صدارة الترتيب والتخلص من عقبة مهمة بكسر عقدة حامل اللقب الذي لم يفز عليه في الدوري منذ أكثر من 3 أعوام.

مارسيل كايزر عن #ديربي_العاصمة 🎙 🗣 "اللاعبون يمتلكون الخبرة اللازمة للتعامل بهدوء مع الأجواء الجماهيرية للديربي." 🗣 "سنخوض هذه المباراة بثقة كبيرة وبنية وحيدة هي تقديم أفضل أداء والقتال طوال الوقت لنكسب هذه النقاط الثلاث."#نادي_الجزيرة ⚪⚫ — نادي الجزيرة (@aljazirafc) November 19, 2021

وقال المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني لفريق العين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون صعبة للغاية خاصة أن الجزيرة فريق صاحب طموح ويحمل لقب الدوري.

وأشار إلى أن فريقه ليس منشغلا بأي ظروف خاصة بالجزيرة موضحا أن العين يدخل الموسم الحالي بهدف التتويج بلقب الدوري.

وتبدو صفوف العين مكتملة، ويعتمد الزعيم على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي ياسين مرياح وكواديو كوامي وسعيد جمعة وإيريك جورجينيس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره يحيى نادر وأمامهما كريستيان جوانكا وعلى الأطراف سفيان رحيمي وبندر الأحبابي أو كايو كانيدو مع المهاجم لابا كودجو.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكو ”إرم نيوز“ إن مواجهة العين ضد الجزيرة من اللقاءات المثيرة والمميزة في الكرة الإماراتية.

وأوضح أن الجزيرة لديه قدرات مميزة على الصعيد الهجومي ويعيش حالة من الاستقرار ولكنه يعاني غيابات مؤثرة أيضاً خاصة الحارس علي خصيف بما يملكه من خبرات.

وأشار إلى أن العين هذا الموسم مختلف ويملك فريقا قويا بوجود لابا وكايو ورحيمي وجوانكا، وهو رباعي هجومي مرعب.