ترتيب مجموعة المنتخب الإماراتي بعد الفوز على لبنان

اقتنص المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على حساب لبنان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عن قارة آسيا

وسجل هدف المباراة علي مبخوت في الدقيقة 85.

وحاول محمد قدوح تسجيل هدف مبكر للبنان، من خلال تسديدة قوية مرت بجانب المرمى الإماراتي.

كما أنقذ بندر الأحبابي مرمى الإمارات من انفراد تام للاعب محمد قدوح بعد تمريرة من سوني سعد في الدقيقة 23.

وحاول المنتخب الإماراتي التسجيل عن طريق علي مبخوت إثر مراوغة ناجحة من بندر الأحبابي الذي حول كرة عرضية وجهها مبخوت رأسية بجانب المرمى اللبناني في الدقيقة 70.

وحصل منتخب الإمارات على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد خطأ داخل المنطقة، سجلها علي مبخوت أرضية على يسار الحارس مصطفى مطر.

بهذه النتيجة، رفع الإمارات رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد لبنان عند 5 نقاط بالمركز الرابع.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية. ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يشارك ثالث الترتيب في الملحق.

وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبين صاحبي المركز الثاني في المجموعة مباشرة إلى كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي يلعب خلاله ثالث المجموعة مع نظيره بالأخرى، ليتأهل الفائز منهما للملحق، في فرصة أخيرة للتأهل إلى المونديال.