الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية

تشهد منافسات الجولة السادسة من عمر المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ثلاث مواجهات من العيار الثقيل في سباق حصد تذكرتي التأهل للمونديال.

ويستضيف منتخب لبنان منافسه الإمارات، بينما يبحث منتخب العراق عن عبور عقبة ضيفه كوريا الجنوبية، ويلتقي منتخب سوريا منافسه إيران.

العراق ضد كوريا الجنوبية..

يستضيف ملعب (ثاني بن جاسم) بنادي الغرافة في قطر مباراة العراق وضيفه كوريا الجنوبية في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC7 بصوت المعلق عبد العزيز السير داخل السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا داخل الإمارات، وعبر تطبيق الرابعة العراقية على الإنترنت وصفحاتها على الفيس بوك.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب إيران منافسات المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ثم يحتل منتخب العراق المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الخامس برصيد 3 نقاط ثم يقبع منتخب سوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

تشكيل العراق وكوربا الجنوبية

لا يقدم المنتخب العراقي النتائج المتوقعة في مشوار هذه المجموعة رغم التعاقد مع المدرب الهولندي القدير ديك أدفوكات، ولكن أسود الرافدين لم يحققوا أي انتصار خلال 5 جولات حتى الآن.

وقال أدفوكات في المؤتمر الصحفي إن المنتخب العراقي أغلق صفحة الدور الأول من منافسات هذه المجموعة ويسعى لتقديم عرض قوي أمام كوريا، خاصة أن مباراة الجولة الأولى انتهت بالتعادل.

ومن المنتظر ألا يجري أدفوكات تغييرات جديدة على التشكيلة العراقية، وستضم على الأرجح حارس المرمى فهد طاليب وأمامه أحمد إبراهيم ومصطفى ناظم وريبين سولاقا في خط الدفاع.

ويلعب المدرب الهولندي بثلاثي العمق في وسط الملعب محمد علي عبود وأمجد عطوان وأحمد فاضل مع الجناح الأيمن فرانس بطرس والجناح الأيسر مهند جعاز، ويقود خط الهجوم علي الحمادي وخلفه بشار رسن.

ويبحث المنتخب الكوري الجنوبي عن تحقيق الفوز أيضاً لمواصلة سباق المنافسة مع إيران على الصدارة وحسم التأهل بعيداً عن الحسابات المعقدة.

وقال المدرب البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا في المؤتمر الصحفي إنه سيلعب بأفضل شكل ممكن ضد فريق صعب واللقاء ضده سيكون قوياً موضحاً أن المنتخب العراقي منظم ولعب بأسلوب دفاعي قوي في مباراة الجولة الأولى وفرض التعادل.

ومن المنتظر أن يعتمد بينتو على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سيونج جيو كيم وأمامه الرباعي كيم مين جاي وكوون كيونج وون ولي يونج وكيم جين سو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط هوانج إن بيوم وجونج وو يونج ولي جاي سونج مع ثلاثي الهجوم هوانج هي تشان وشو جي سونج وسون هيونج مين.

وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب العراقي يبني جيلاً جديداً ولكنه لم يفقد الأمل في التأهل وما زالت هناك فرصة للمنافسة ولكن بشرط تحقيق الفوز.

وأكد أن أدفوكات مدرب منظم ولكن اللاعبين بحاجة لاكتساب الثقة في قدراتهم من خلال الفوز، وأن عبور عقبة كوريا سيكون فرصة مناسبة لمنحهم هذه الثقة.