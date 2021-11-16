الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي سوريا ضد إيران ولبنان مع الإمارات

تشهد منافسات الجولة السادسة من عمر المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 مواجهات من العيار الثقيل في سباق حصد تذكرتي التأهل للمونديال.

ويستضيف منتخب لبنان منافسه الإمارات، بينما يبحث منتخب العراق عن عبور عقبة ضيفه كوريا الجنوبية، ويلتقي منتخب سوريا منافسه إيران.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهات الجولة السادسة للتصفيات المونديالية عن قارة آسيا:

سيغيب قائد منتخب لبنان 🇱🇧 حسن معتوق عن مواجهة الإمارات 🇦🇪 في #التصفيات_الآسيوية ولكنه سيدعم رجال الأرز من المدرجات! هل يستطيع منتخب لبنان الحفاظ على آماله بالوصول إلى #كأس_العالم @fifaworldcup_ar؟ 📺 تابعوا المباراة غداً من الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش:https://t.co/72A6eAAWcF pic.twitter.com/U7tdWW7xox — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 15, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأولى بين لبنان والإمارات على ملعب (صيدا الدولي) في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، الثانية ظهراً بتوقيت لبنان.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC5 بصوت المعلق راشد الدوسري داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق فارس عوض في الإمارات، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب داخل البلدين.

ويستضيف منتخب سوريا منافسه إيران على ملعب (الملك عبد الله الثاني) في الأردن في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت سوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 داخل الإمارات بصوت المعلق فهد عبد الرحمن وقناة SSC5 بصوت المعلق عبد الله الحربي داخل السعودية، وقناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب في البلدين.

ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر منتخب إيران منافسات المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بينما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ثم يحتل منتخب العراق المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الخامس برصيد 3 نقاط ثم يقبع منتخب سوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

لبنان ضد الإمارات

يدور اختبار مثير وصعب بين منتخبي لبنان والإمارات في ظل محاولات الفريقين تحقيق الفوز لمواصلة المشوار والتمسك بآمال التأهل للمونديال.

وقال المدرب التشيكي إيفان هاشيك، المدير الفني لمنتخب لبنان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الجميع في حالة تركيز، والحظوظ متاحة أمام فريقه لمواصلة مشواره والمنافسة على التأهل للمونديال.

وأكد أن المدافع جوان العمري، المدير الفني لمنتخب لبنان، تحسن بصورة كبيرة، موضحاً أن المنتخب اللبناني يلعب بطريقة هجومية وسيسعى لتحقيق الفوز على حساب الإمارات.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب لبنان على مصطفى مطر حارس المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع أليكس ملكي وجوان العمري وعباس عاصي وقاسم الزين، بينما يقود خط الوسط محمد دهيني وبجواره نادر مطر وروبير ملكي وسوني سعد، وفي الهجوم باسل جرادي ومحمد قدوح.

من جانبه، قال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه أهدر عدة نقاط وهو ما أثر عليه بشكل كبير في مشوار التصفيات.

وأكد أن مباراة لبنان صعبة ونتيجتها غير متوقعة موضحاً أن المنتخب الإماراتي يخوض كل المباريات بدافع الفوز ويسعى لتصحيح النتائج في المرحلة القادمة.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع محمد برغش ومهند العنزي وبندر الأحبابي ومحمد العطاس، بينما يقود خط الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وإسماعيل مطر مع ثلاثي الهجوم طحنون الزعابي وكايو كانيدو وعلي مبخوت.

وقال أيمن الرمادي المدير الفني الأسبق لفريق عجمان الإماراتي لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الإماراتي لديه العديد من الأوراق المميزة ولكن هناك حالة من عدم الثقة بسبب تراجع النتائج.

وأوضح أن المنتخب الإماراتي مع مدربه فان مارفيك يحتاج لانتفاضة وتحقيق الفوز على لبنان في عقر داره، ما سيساعد الأبيض على تصحيح مساره ومحاولة تعويض ما فاته من هذه المجموعة الصعبة.

وأشار إلى أن منتخب لبنان قدم مستويات طيبة في مشوار التصفيات ولن يكون لقمة سائغة خاصة أنه قريب من المنافسة على المركز الثالث خلف إيران وكوريا وقادر على مواصلة هذه المغامرة.

سوريا ضد إيران

يخوض المنتخب السوري اختباراً صعباً أمام إيران من أجل تحسين الصورة بعدما حصد نسور قاسيون نقطتين فقط في مشوار الجولات الخمس الأولى.

واعترف المدرب نزار محروس المدير الفني لمنتخب سوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأن المواجهة صعبة ضد إيران صاحبة الصدارة، مؤكداً أن فريقه سيلعب للفوز الذي يجدد آماله، وأي نتيجة أخرى ستكون بمثابة ضربة قوية لهم.

ويغيب عمر خريبين للإصابة ومحمد عثمان وأياز عثمان لخروجهما من المعسكر اعتراضاً على عدم المشاركة أمام العراق.

ويعتمد محروس على تشكيلته التي تضم خالد الحاج عثمان في حراسة المرمى وأمامه ثائر كروما وعمر الميداني ومؤيد الخولي وخالد كواردجلي، ويقود خط الوسط أحمد الأشقر ومحمود المواس وكامل حميشة، وفي الهجوم عمر السومة ومحمود البحر وفهد اليوسف.

ويتطلع منتخب إيران لتحقيق الفوز على حساب سوريا وتعزيز الصدارة بقيادة المدرب الكرواتي دراجان سكوسيتش الذي يعتمد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي رضا بيرنفاند وأمامه الرباعي شجاع خليل زاده وحسين كنعاني وصادق محرمي ووحيد أميري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أحمد نور الله وسعيد عزت الله وأمامهما سامان غودوس، وعلى الأطراف علي جول زاده وعلي رضا جهانبخش وسردار أزمون.

وقال عبد الفتاح الآغا نجم منتخب سوريا الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الموقف صعب بالنسبة لمنتخب سوريا مع سوء التوفيق الذي يلازم نسور قاسيون والغيابات المؤثرة، خاصة عمر خريبين.

وأوضح أن منتخب سوريا ليس أمامه سوى الكفاح ومحاولة تحسين صورته بعدما حصد نقطتين من 5 جولات، مؤكداً أن كل الفوارق تصب لصالح منتخب إيران بلا شك.