مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي جدول مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

وستنطلق مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 ديسمبر المقبل.

جدول مباريات دور ال16 لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات .. pic.twitter.com/PhrxTaooF1 — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

يذكر أن قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لموسم 2021 – 2022، أوقعت حامل اللقب شباب الأهلي دبي على ملعبه في مواجهة الظفرة.

وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة قوية بين النصر والعين على استاد آل مكتوم، بينما يلاقي الشارقة على ملعبه الفائز من المباراة رقم واحد للتصفيات التمهيدية.

ويستضيف فريق الجزيرة بطل دوري أدنوك للمحترفين، نظيره العروبة الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى.

كما أوقعت القرعة فريق الوحدة في ملعبه أمام عجمان، واتحاد كلباء مع العربي.

ويلعب الإمارات في رأس الخيمة مع بني ياس، ويستقبل خورفكان فريق الوصل.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي والنهائي، في حين تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ”ذهاب وإياب“.

ستُلعب المباراة الأولى على ملعب الفريق المذكور أولاً في جدول المباريات، في حين تُلعب المباراة الثانية على ملعب الفريق الآخر.

ويُقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي الملعب الذي ستُقام عليه المباراة النهائية بتوصية من لجنة المسابقات.