كوزمين: سأكون سعيدا إذا حققت النتائج التي حققها عبدالعزيز العنبري مع الشارقة (فيديو)

قال كوزمين أولارويو المدير الفني الجديد لنادي الشارقة الإماراتي، إنه سيكون سعيدا إذا حقق النتائج التي حققها سلفه عبدالعزيز العنبري.

وفي أكتوبر الماضي، قال الشارقة إنه انفصل عن المدرب عبدالعزيز العنبري؛ بسبب تراجع نتائج الفريق. قبل أن يتم الإعلان عن التعاقد مع كوزمين أولارويو.

كوزمين : سأكون سعيدا إن حققت النتائج التي حققها العنبري pic.twitter.com/ynDmLMbKV7 — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 14, 2021

وقال كوزمين، البالغ من العمر 52 عاما، اليوم الأحد، خلال تقديمه مدربا للشارقة: ”سأكون سعيدا إذا حققت النتائج التي حققها عبدالعزيز العنبري، لدينا القوة للقتال في كل مباراة على حدة، يجب إعادة الروح والعزيمة والإصرار ومتعة لعب كرة القدم“.

وقاد عبدالعزيز العنبري الشارقة للتتويج بلقب الدوري الإماراتي موسم 2018/2019، بعد غياب دام 23 عاما، لكن الفريق يحتل حاليا المركز الثامن بعد مرور 9 جولات، حيث حصد الشارقة 13 نقطة.

كوزمين : واثق من النجاح وإلا لما وقعت للشارقة pic.twitter.com/8EmhI1ODn9 — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 14, 2021

وأضاف كوزمين: ”علينا تقديم التضحيات، وأن نكون فريقا موحدا، ثم نذهب للأهداف الكبيرة، في عالم كرة القدم تعودت على المضي خطوة خطوة“.

وأوضح: ”سنحارب في كل مباراة على حدة، لو لم أكن واثقا من تحقيق النجاح لما وقعت عقدا مع الشارقة“.

من جهته، قال عبدالله العجلة، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم: ”اتفقنا على أسس عامة بين النادي والمدرب، اتفقنا على كل شيء، وتبادلنا الأفكار عن الحاضر والمستقبل“.

كوزمين : علينا إعادة الروح والعزيمة والإصرار لفريق الشارقة pic.twitter.com/HxiIJ1VBpt — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 14, 2021

وأضاف: ”موضوع تغيير اللاعبين أو استقطاب لاعبين، هذه مسألة مستدامة سواء كان كوزمين موجودا أم لا، أي ناد يبحث عن الذهاب لطموح أعلى على المستوى المحلي أو الخارجي يجب أن يجود من أدواته“.

وأوضح: ”مستحيل أن يصل فريق من خلال الاكتفاء باللاعبين الموجودين، في السابق أو الآن أو مستقبلا المدير الفني شريك في اتخاذ القرارات الفنية التي تخص التجديد للاعب أو الاستغناء عن لاعب أو استقطاب لاعب جديد“.

هل طالب كوزمين بتغيير بعض اللاعبين في الشارقة ؟ pic.twitter.com/QdUZ9IOGSd — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 14, 2021

وأعلن عبدالله العجلة أن الكابتن عبدالرحمن الحداد سيكون مساعدا لكوزمين في الفترة المقبلة.

وستكون المباراة المقبلة للشارقة مع خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين، يوم السبت 20 نوفمبر، ثم من المقرر أن يلعب مع الظفرة في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

يشار إلى أن كوزمين أولارويو سبق أن قاد العين وشباب الأهلي دبي في الإمارات والهلال السعودي، والمنتخب السعودي أيضا.

وقاد كوزمين أندية: ناشيونال بوخارست، ستيوا بوخارست، بوليتكنيكا ياش في رومانيا، وجيانغسو سونينغ الصيني.